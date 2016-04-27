美元兑欧元保持小跌 此前联储声明巩固今年仅升息两次的预期

路透纽约4月27日 - 美元兑欧元周三盘中一度上扬，后转升为跌，一度触及近一周低位，尾盘小幅走低，美国联邦储备委员会(FED/美联储)下午发布的政策声明，巩固了今年仅升息两次的预期。

美联储周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

尽管联储表示，全球经济阻力仍然存在，但在声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。分析师认为，此举略偏鹰派。

分析师称，声明发布之初，美元兑欧元走强，因联储在声明中没再提及全球风险，但较之3月的鸽派声明，今日声明基调的转变仍不够大，不足以让美元/欧元涨势持续下去。美联储在3月预计今年升息两次，每次25个基点，去年12月预计今年升息四次。

“声明并未改变美元的走向，因联储今年升息两次的预期并未改变，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Minh Trang表示。

纽约尾盘，美元指数.DXY下跌0.11%，报94.474，与联储声明公布前的水准基本一致。

声明公布之初，欧元兑美元EUR=下跌，触及日低1.1274美元，但欧元很快重拾升势，一度触及六日高位1.1361美元。欧元尾盘上扬0.12%，报1.1312美元。

美元兑日圆JPY=仍然小涨，与声明公布前的水准变化不大。美元兑日圆尾盘上扬0.12%，报111.40日圆，声明公布之初一度触及日高111.75日圆。

分析师称，美元/日圆交投淡静，因周四公布的日本央行政策声明充满不确定性。市场预计，日本央行将会追加刺激措施，以打压日圆。

“总的来看，在日本央行的利率决定公布前，人们尽力克制，不对(联储声明)做出过激的反应，”FXDD Global的独立分析师Stephen Simonis Sr.表示。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1319 1.1298 +0.19 +4.23 1.0860

美元/日圆 JPY= 111.45 111.30 +0.13 -7.36 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 126.21 125.74 +0.37 -3.27 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9707 0.9729 -0.23 -3.10 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4538 1.4580 -0.29 -1.36 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2597 1.2602 -0.04 -8.97 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5024 6.5018 +0.01 -1.00 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7583 0.7747 -2.12 +4.23 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0993 1.0998 -0.05 +0.98 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7784 0.7744 +0.52 +5.66 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6830 0.6898 -0.99 +0.07 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1522 8.1570 -0.06 -7.78 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2390 9.2155 +0.26 -3.77 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.0939 8.1179 -0.30 -4.17 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1641 9.1715 -0.08 -0.07 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)