美元兑欧元保持小跌 此前联储声明巩固今年仅升息两次的预期

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月27日 - 美元兑欧元周三盘中一度上扬，后转升为跌，一度触及近一周低位，尾盘小幅走低，美国联邦储备委员会(FED/美联储)下午发布的政策声明，巩固了今年仅升息两次的预期。
美联储周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。
尽管联储表示，全球经济阻力仍然存在，但在声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。分析师认为，此举略偏鹰派。
分析师称，声明发布之初，美元兑欧元走强，因联储在声明中没再提及全球风险，但较之3月的鸽派声明，今日声明基调的转变仍不够大，不足以让美元/欧元涨势持续下去。美联储在3月预计今年升息两次，每次25个基点，去年12月预计今年升息四次。
“声明并未改变美元的走向，因联储今年升息两次的预期并未改变，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Minh Trang表示。
纽约尾盘，美元指数.DXY下跌0.11%，报94.474，与联储声明公布前的水准基本一致。
声明公布之初，欧元兑美元EUR=下跌，触及日低1.1274美元，但欧元很快重拾升势，一度触及六日高位1.1361美元。欧元尾盘上扬0.12%，报1.1312美元。
美元兑日圆JPY=仍然小涨，与声明公布前的水准变化不大。美元兑日圆尾盘上扬0.12%，报111.40日圆，声明公布之初一度触及日高111.75日圆。
分析师称，美元/日圆交投淡静，因周四公布的日本央行政策声明充满不确定性。市场预计，日本央行将会追加刺激措施，以打压日圆。
“总的来看，在日本央行的利率决定公布前，人们尽力克制，不对(联储声明)做出过激的反应，”FXDD Global的独立分析师Stephen Simonis Sr.表示。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1319 1.1298 +0.19 +4.23 1.0860
美元/日圆 JPY= 111.45 111.30 +0.13 -7.36 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 126.21 125.74 +0.37 -3.27 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9707 0.9729 -0.23 -3.10 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4538 1.4580 -0.29 -1.36 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2597 1.2602 -0.04 -8.97 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5024 6.5018 +0.01 -1.00 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7583 0.7747 -2.12 +4.23 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0993 1.0998 -0.05 +0.98 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7784 0.7744 +0.52 +5.66 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6830 0.6898 -0.99 +0.07 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1522 8.1570 -0.06 -7.78 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2390 9.2155 +0.26 -3.77 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.0939 8.1179 -0.30 -4.17 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1641 9.1715 -0.08 -0.07 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红/李婷仪; 审校 李军/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。