美元兑日圆将录得2008年来最差周度表现 因日本央行按兵不动

路透纽约4月29日 - 美元兑日圆将录得自2008年以来最大周度百分比跌幅，受日本央行决定不再放宽政策影响；欧元区增长数据强劲推高欧元。

美元兑日圆JPY=周五纽约尾盘下跌1.27%，报106.71日圆，接近纽约交易时段稍早触及的106.67日圆的18个月低位。美元兑日圆本周下跌约4.5%，将录得自2008年10月以来最大周度跌幅。

美元兑欧元也急挫，欧元兑美元触及两周半高位1.1459美元。欧元EUR=尾盘上涨0.86%，报1.1449美元。

美元指数.DXY触及八个月低位的93.007，最新下跌0.72%，报93.087。美元指数本周将下挫2.1%，为近三个月来的最大周度跌幅。

分析师称，日圆继续大涨，此前日本央行周四决定维持货币政策不变，尽管全球需求疲弱和日圆大幅上涨，令市场的增加刺激措施以对抗通缩的预期落空。

“走势主要受日本央行影响，央行决定令许多投资者感到意外，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。分析师称，美元兑日圆未来数周可能进一步跌至105日圆，因交易员继续出脱对日圆的“看空”押注。

分析师称，周五的初步数据显示，第一季欧元区经济增长加速，快于预期，这推升了欧元。另外有数据显示，美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍不振，美元因此走弱。

美国数据强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能不急于再一次升息的预期。美联储周三的政策声明基本上被认为是鸽派的。

“市场没有预计美联储会做太多...，所以给美元带来一些下行压力，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli称。(完)