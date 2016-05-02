日圆兑美元在18个月高点附近游走 考验日本当局耐心

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼5月2日 - 日圆/美元周一早盘触及18个月高点，上周已录得逾七年来最大周线涨幅，这让日本官员的耐心受到考验。日本当局一直担心日圆涨势将冲击该国出口以及股市。
日本媒体援引财务大臣麻生太郎周末的讲话称，当局不乐见日圆强势，目前对此极为关切。
美元/日圆JPY=最低跌至106.14日圆，刷新周五创下的低点106.27。上周美元/日圆跌幅将近5%--为2008年来最大百分比跌幅，之前日本央行并未采取新的刺激举措。
欧元兑日圆EURJPY=R持稳于122.00日圆，但仍逼近周五所及121.66附近的三年低点。
“我们的看法是，日本央行很难找到理由干预汇市以压低日圆，尤其是在美国财政部将日本列入新的‘观察名单’之后，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Elias Haddad表示。
“但即使日本央行进行干预打压日圆，美元兑日圆也不太可能持续上涨，因为日本有着庞大的经常账盈余。”
美国财政部在给国会的报告中称，正在制定一个新的“监控名单”，包括中国、日本、韩国、台湾和德国，以密切观察并评估这些经济体的经济趋势和外汇政策。
报告指出，“目前汇市中美元-日圆的状况有序，”或许这是暗示日本官员不要采取干预措施削弱日圆。
市场对中国周日公布的制造业采购经理人指数(PMI)反应不大。
数据显示，中国基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，4月官方制造业PMI连续第二个月处于扩张区间，但仅是略微扩张，令人对经济回暖的可持续性产生疑虑。
澳元兑美元AUD=D4小涨至0.7615，周五尾盘报0.7603。
市场全都聚焦于澳洲央行(RBA)周二将公布的利率决定。
虽然路透调查访问的分析师大多预计，澳洲央行将按兵不动，但随着一系列令人不安的疲弱通胀数据出炉，越来越多的分析师预期降息。
受五一劳动节假期影响，亚洲大多数市场周一休市，而日本金融市场则将因黄金周假期从周二开始休市至周四。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1475 1.1454 +0.18 +5.66 1.0860
美元/日圆 JPY= 106.36 106.35 +0.01 -11.59 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 122.08 121.80 +0.23 -6.43 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9578 0.9595 -0.18 -4.39 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4616 1.4611 +0.03 -0.83 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2532 1.2551 -0.15 -9.44 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.4834 6.4855 -0.03 -1.29 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7612 0.7602 +0.13 +4.63 0.7275
新西兰元/美元 NZD= 0.7014 0.6973 +0.59 +2.77 0.6825
澳元/日圆 AUDJPY= 80.960 80.870 +0.11 -7.60 87.620
新西兰元/日圆 NZDJPY= 74.570 74.200 +0.50 -9.04 81.980
英镑/日圆 GBPJPY= 155.47 155.28 +0.12 -12.27 177.22
澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0852 1.0894 -0.39 +1.76 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译/审校 郑茵/陈宗琦/龚芳/李春喜/白云/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。