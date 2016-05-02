日圆兑美元在18个月高点附近游走 考验日本当局耐心

路透悉尼5月2日 - 日圆/美元周一早盘触及18个月高点，上周已录得逾七年来最大周线涨幅，这让日本官员的耐心受到考验。日本当局一直担心日圆涨势将冲击该国出口以及股市。

日本媒体援引财务大臣麻生太郎周末的讲话称，当局不乐见日圆强势，目前对此极为关切。

美元/日圆JPY=最低跌至106.14日圆，刷新周五创下的低点106.27。上周美元/日圆跌幅将近5%--为2008年来最大百分比跌幅，之前日本央行并未采取新的刺激举措。

欧元兑日圆EURJPY=R持稳于122.00日圆，但仍逼近周五所及121.66附近的三年低点。

“我们的看法是，日本央行很难找到理由干预汇市以压低日圆，尤其是在美国财政部将日本列入新的‘观察名单’之后，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Elias Haddad表示。

“但即使日本央行进行干预打压日圆，美元兑日圆也不太可能持续上涨，因为日本有着庞大的经常账盈余。”

美国财政部在给国会的报告中称，正在制定一个新的“监控名单”，包括中国、日本、韩国、台湾和德国，以密切观察并评估这些经济体的经济趋势和外汇政策。

报告指出，“目前汇市中美元-日圆的状况有序，”或许这是暗示日本官员不要采取干预措施削弱日圆。

市场对中国周日公布的制造业采购经理人指数(PMI)反应不大。

数据显示，中国基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，4月官方制造业PMI连续第二个月处于扩张区间，但仅是略微扩张，令人对经济回暖的可持续性产生疑虑。

澳元兑美元AUD=D4小涨至0.7615，周五尾盘报0.7603。

市场全都聚焦于澳洲央行(RBA)周二将公布的利率决定。

虽然路透调查访问的分析师大多预计，澳洲央行将按兵不动，但随着一系列令人不安的疲弱通胀数据出炉，越来越多的分析师预期降息。

受五一劳动节假期影响，亚洲大多数市场周一休市，而日本金融市场则将因黄金周假期从周二开始休市至周四。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1475 1.1454 +0.18 +5.66 1.0860

美元/日圆 JPY= 106.36 106.35 +0.01 -11.59 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 122.08 121.80 +0.23 -6.43 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9578 0.9595 -0.18 -4.39 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4616 1.4611 +0.03 -0.83 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2532 1.2551 -0.15 -9.44 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.4834 6.4855 -0.03 -1.29 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7612 0.7602 +0.13 +4.63 0.7275

新西兰元/美元 NZD= 0.7014 0.6973 +0.59 +2.77 0.6825

澳元/日圆 AUDJPY= 80.960 80.870 +0.11 -7.60 87.620

新西兰元/日圆 NZDJPY= 74.570 74.200 +0.50 -9.04 81.980

英镑/日圆 GBPJPY= 155.47 155.28 +0.12 -12.27 177.22

澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0852 1.0894 -0.39 +1.76 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)