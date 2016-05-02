美元兑日圆小升 兑其它主要货币下跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周一微涨，上周录得逾七年来最大单周跌幅；但美元兑其它主要货币下跌，特别是兑欧元，因德国制造业数据改善。
因担心日本决策者没有能力抑制日圆升势，亚洲交易时段早盘美元被推至106.14日圆JPY=的18个月低位，稍晚反弹至106.81日圆，后回落至106.50日圆，全日上涨0.1%。
日本媒体周末援引日本财务大臣麻生太郎的话报导称，他认为日圆升值“非常令人担心”，燃起了日本央行可能干预汇市，遏制日圆涨势的预期。
日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近上涨可能打击日本经济。
“这对日本央行来说是一个很难管控的过程，”德意志银行外汇策略师Sebastien Galy称，“现在干预还为时过早。”
美元指数.DXY下跌0.35%，至92.747，此前触及2015年1月以来最低的92.568。
美元自3月中以来一路下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，由于全球风险和国内通胀低于2%目标，将采取“谨慎”升息态度。
“美元之前表现强劲，但没有得到数据的支撑，现在是在修正，”Galy称。
日本央行在上周的政策会议上意外按兵不动，导致美元加速下跌。
日圆上周近5%的涨幅为2008年金融危机以来最大周度涨幅，日圆看涨押注达到历史最高。
英国市场周一因公共假日休市。英镑兑美元达到五个月高位，因对6月23日脱欧公投的担忧减弱。英镑GBP=D4最新上涨0.4%，报1.4660美元。
周一发布的各国制造业数据支撑了全球增长疲弱的观点，美国4月工厂活动增幅弱于预期，中国制造业活动仅小幅增长。
但德国的工厂数据显示，制造业稳健增长。这提振欧元EUR=升至1.1532美元，根据路透数据，这是去年8月底以来最高水平。
周二召开的澳洲央行会议将成为市场焦点。澳元AUD=D4最新上涨0.7%，报0.7656美元，延续1月触及多年低位后的反弹走势，目前已累积上涨11%。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1529 1.1454 +0.65 +6.16 1.0860
美元/日圆 JPY= 106.40 106.35 +0.05 -11.55 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 122.74 121.80 +0.77 -5.92 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9541 0.9595 -0.56 -4.76 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4671 1.4611 +0.41 -0.45 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2527 1.2551 -0.19 -9.48 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.4795 6.4855 -0.09 -1.35 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7665 0.7602 +0.83 +5.36 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1004 1.0981 +0.21 +1.08 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7860 0.7836 +0.31 +6.69 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.7018 0.6973 +0.65 +2.83 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.0139 8.0399 -0.32 -9.34 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2428 9.2237 +0.21 -3.73 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 7.9573 8.0310 -0.92 -5.79 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1797 9.1990 -0.21 +0.10 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静/龚芳；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。