美元兑日圆小升 兑其它主要货币下跌

路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周一微涨，上周录得逾七年来最大单周跌幅；但美元兑其它主要货币下跌，特别是兑欧元，因德国制造业数据改善。

因担心日本决策者没有能力抑制日圆升势，亚洲交易时段早盘美元被推至106.14日圆JPY=的18个月低位，稍晚反弹至106.81日圆，后回落至106.50日圆，全日上涨0.1%。

日本媒体周末援引日本财务大臣麻生太郎的话报导称，他认为日圆升值“非常令人担心”，燃起了日本央行可能干预汇市，遏制日圆涨势的预期。

日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近上涨可能打击日本经济。

“这对日本央行来说是一个很难管控的过程，”德意志银行外汇策略师Sebastien Galy称，“现在干预还为时过早。”

美元指数.DXY下跌0.35%，至92.747，此前触及2015年1月以来最低的92.568。

美元自3月中以来一路下行，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，由于全球风险和国内通胀低于2%目标，将采取“谨慎”升息态度。

“美元之前表现强劲，但没有得到数据的支撑，现在是在修正，”Galy称。

日本央行在上周的政策会议上意外按兵不动，导致美元加速下跌。

日圆上周近5%的涨幅为2008年金融危机以来最大周度涨幅，日圆看涨押注达到历史最高。

英国市场周一因公共假日休市。英镑兑美元达到五个月高位，因对6月23日脱欧公投的担忧减弱。英镑GBP=D4最新上涨0.4%，报1.4660美元。

周一发布的各国制造业数据支撑了全球增长疲弱的观点，美国4月工厂活动增幅弱于预期，中国制造业活动仅小幅增长。

但德国的工厂数据显示，制造业稳健增长。这提振欧元EUR=升至1.1532美元，根据路透数据，这是去年8月底以来最高水平。

周二召开的澳洲央行会议将成为市场焦点。澳元AUD=D4最新上涨0.7%，报0.7656美元，延续1月触及多年低位后的反弹走势，目前已累积上涨11%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1529 1.1454 +0.65 +6.16 1.0860

美元/日圆 JPY= 106.40 106.35 +0.05 -11.55 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 122.74 121.80 +0.77 -5.92 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9541 0.9595 -0.56 -4.76 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4671 1.4611 +0.41 -0.45 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2527 1.2551 -0.19 -9.48 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.4795 6.4855 -0.09 -1.35 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7665 0.7602 +0.83 +5.36 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1004 1.0981 +0.21 +1.08 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7860 0.7836 +0.31 +6.69 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.7018 0.6973 +0.65 +2.83 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.0139 8.0399 -0.32 -9.34 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2428 9.2237 +0.21 -3.73 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 7.9573 8.0310 -0.92 -5.79 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1797 9.1990 -0.21 +0.10 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)