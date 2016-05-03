日圆攀升至18个月高位 因市场质疑日本央行是否会入市干预

路透纽约5月3日 - 日圆兑美元周二跳升至18个月高位，延续近期涨势，因对日本央行是否会入市干预，抑制日圆凌厉升势的疑虑挥之不去。日圆走强会拖累日本央行重振经济的努力。

日圆兑美元年内迄今累积攀升逾12%。如果升势继续，将会加剧日本央行不久会入市干预的臆测，因日本政界人士已经对日圆攀升表示担忧。

日本首相安倍晋三出访意大利和德国，部分人士认为，他将利用此次访问为可能的入市干预铺路。日本正在为主办本月举行的七国集团(G7)会议作准备。

在之前的G7会议上，与会各国官员对汇市干预颇有微辞，日本政府对其试图通过超宽松货币政策压低日圆的批评十分敏感。

“这加大了日本在短期内干预汇市的难度，”美银美林驻纽约的G10汇市策略师Ian Gordon表示。

上周，美元兑日圆下跌逾5%，创2008年以来最大周度跌幅。

纽约尾盘，美元兑日圆JPY=基本持稳在106.45日圆，之前触及2014年10月以来最低。欧元兑日圆EURJPY=下滑0.3%，报 122.51日圆，徘徊在三年最低位附近。

对全球经济成长迟滞的不安情绪重燃，导致全球股市和商品市场遭抛售，促使投资者买入低收益但流动性较强的货币避险。

欧元和日圆同属低收益货币阵营。欧元兑美元EUR=盘中触及8月以来最高1.1616美元，而后由升转跌，尾盘回落0.2%，报1.1506美元。

欧元扭转升势部分助燃了美元指数.DXY的反弹走势，后者在触及逾15个月最低后逆转，尾盘上扬0.35%，报92.949。

英镑从一个月峰值回落，因民调显示，支持英国退欧的阵营以微弱优势领先于留欧阵营。英镑兑美元GBP=D4纽约尾盘跌0.9%，报1.4540美元。

油价CLcv1和金属价格走低重创加元CAD=D4、澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4等商品货币。

澳元盘初急跌，因澳洲央行意外降息25个基点，至纪录低位1.75%，交易商预计，澳洲央行未来会进一步降息以抗击通缩。

澳元兑美元AUD=D4急挫2.3%，报0.7486美元，触及逾五周最低。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1495 1.1529 -0.29 +5.85 1.0860

美元/日圆 JPY= 106.59 106.40 +0.18 -11.40 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 122.52 122.74 -0.18 -6.09 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9536 0.9541 -0.05 -4.81 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4533 1.4671 -0.94 -1.39 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2719 1.2527 +1.53 -8.09 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5027 6.4795 +0.36 -0.99 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7483 0.7665 -2.37 +2.86 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0976 1.1004 -0.25 +0.83 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7906 0.7860 +0.59 +7.32 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6912 0.7018 -1.51 +1.27 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1183 8.0139 +1.30 -8.16 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3358 9.2428 +1.01 -2.76 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.0584 7.9573 +1.27 -4.59 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2628 9.1797 +0.91 +1.01 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)