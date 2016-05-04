美元上涨 因美国数据缓和一些经济成长忧虑

路透纽约5月4日 - 美元周三上涨，兑日圆和欧元从近期触及的低点反弹，因美国贸易和工厂订单数据部分缓和了对美国经济成长不振的担忧。

但分析师表示，美国4月民间就业岗位增长意外疲弱，且投资人预计日本央行可能不会很快干预以抑制日圆升势，这些可能扶助重燃美元跌势。

周二，美元兑日圆JPY=跌至近19个月低点105.52日圆，兑欧元EUR=触及去年8月来最低的1.1614美元。

“除非周五有重大意外惊喜，否则美元的下行动能会增加，”Invesco宏观研究部门主管Ray Uy表示，他指的是美国将在周五公布的4月非农就业报告。

在美国公布3月贸易逆差降至13个月最小，工厂订单上升1.1%，增幅大于分析师预估后，美元暂时从近期跌势中回稳。

另外，供应管理协会(ISM)公布，4月美国服务业PMI指数升至12月来最高。

这些数据盖过了ADP公布的民间就业数据不佳的影响。ADP公布，4月民间就业岗位增加15.6万，为三年最低月度增幅。

美元指数.DXY升0.3%，报93.205，从周二触及的逾15个月低点反弹。

美元兑日圆升0.3%，报106.93日圆，交投清淡，日本市场周三和周四因黄金周假期休市。

上周，日圆兑美元录得2008年来最大周度升幅，劲扬逾5%，因日本央行没有进一步推出刺激措施。

分析师表示，在周五1230GMT美国发布就业数据前的轧平仓位动作，可能为美元兑日圆提供了暂时的支撑，但不足以扭转趋势。

“没有作多美元/日圆的诱因，”World First汇市策略部门主管Jeremy Cook称。

根据路透计算和商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，期货市场上，投机商持有的美元/日圆净空头规模达到75亿美元，为2012年8月来第二大。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1485 1.1495 -0.09 +5.76 1.0860

美元/日圆 JPY= 107.00 106.59 +0.38 -11.06 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 122.90 122.52 +0.31 -5.80 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9572 0.9536 +0.38 -4.45 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4491 1.4533 -0.29 -1.68 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2867 1.2719 +1.16 -7.02 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5163 6.5027 +0.21 -0.79 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7456 0.7483 -0.36 +2.49 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0999 1.0976 +0.21 +1.04 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7919 0.7906 +0.16 +7.49 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6878 0.6912 -0.49 +0.78 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1474 8.1183 +0.36 -7.83 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3673 9.3358 +0.34 -2.44 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.0684 8.0584 +0.12 -4.48 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2717 9.2628 +0.10 +1.10 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)