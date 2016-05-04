美元上涨 因美国数据缓和一些经济成长忧虑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月4日 - 美元周三上涨，兑日圆和欧元从近期触及的低点反弹，因美国贸易和工厂订单数据部分缓和了对美国经济成长不振的担忧。
但分析师表示，美国4月民间就业岗位增长意外疲弱，且投资人预计日本央行可能不会很快干预以抑制日圆升势，这些可能扶助重燃美元跌势。
周二，美元兑日圆JPY=跌至近19个月低点105.52日圆，兑欧元EUR=触及去年8月来最低的1.1614美元。
“除非周五有重大意外惊喜，否则美元的下行动能会增加，”Invesco宏观研究部门主管Ray Uy表示，他指的是美国将在周五公布的4月非农就业报告。
在美国公布3月贸易逆差降至13个月最小，工厂订单上升1.1%，增幅大于分析师预估后，美元暂时从近期跌势中回稳。
另外，供应管理协会(ISM)公布，4月美国服务业PMI指数升至12月来最高。
这些数据盖过了ADP公布的民间就业数据不佳的影响。ADP公布，4月民间就业岗位增加15.6万，为三年最低月度增幅。
美元指数.DXY升0.3%，报93.205，从周二触及的逾15个月低点反弹。
美元兑日圆升0.3%，报106.93日圆，交投清淡，日本市场周三和周四因黄金周假期休市。
上周，日圆兑美元录得2008年来最大周度升幅，劲扬逾5%，因日本央行没有进一步推出刺激措施。
分析师表示，在周五1230GMT美国发布就业数据前的轧平仓位动作，可能为美元兑日圆提供了暂时的支撑，但不足以扭转趋势。
“没有作多美元/日圆的诱因，”World First汇市策略部门主管Jeremy Cook称。
根据路透计算和商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，期货市场上，投机商持有的美元/日圆净空头规模达到75亿美元，为2012年8月来第二大。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1485 1.1495 -0.09 +5.76 1.0860
美元/日圆 JPY= 107.00 106.59 +0.38 -11.06 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 122.90 122.52 +0.31 -5.80 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9572 0.9536 +0.38 -4.45 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4491 1.4533 -0.29 -1.68 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2867 1.2719 +1.16 -7.02 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5163 6.5027 +0.21 -0.79 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7456 0.7483 -0.36 +2.49 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0999 1.0976 +0.21 +1.04 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7919 0.7906 +0.16 +7.49 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6878 0.6912 -0.49 +0.78 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1474 8.1183 +0.36 -7.83 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3673 9.3358 +0.34 -2.44 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.0684 8.0584 +0.12 -4.48 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2717 9.2628 +0.10 +1.10 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。