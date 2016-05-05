美元升至一周高位 投资人静待美国就业数据

路透纽约5月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至一周高位，因在周五美国公布就业数据前，交易商对美元空头获利了结。就业报告可能巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)将不会很快升息的观点。

美元指数周二跌至逾15个月低点，受日圆大涨拖累，投资人对日本的政策制定者是否会干预汇市以放慢日圆的升势的疑虑，刺激日圆走强。

“我们看到一些空头回补买盘提振美元兑多数主要货币，你可以将此主要归因于明日要公布的非农就业报告。”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。

日本市场因黄金周假期休市，汇市交投清淡。日本市场将在周五恢复交易。

路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增加20.2万，3月增加21.5万，4月失业率预计保持在5.0%。

“所以尽管过去几天技术面图形走的相当不错，但你不能忽视美国4月就业报告可能造成的影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

美国月度就业岗位稳步增加尚未带动薪资加快增长，这仍让美联储头疼。

分析师表示，由于缺乏薪资加快增长，又加上全球需求疲弱，美联储政策制定者可能在6月也维持利率不变，这会重燃对美元下滑的押注。

路透数据显示，期货市场走势暗示交易商预计美联储6月升息的机率在14%，同周三相若。

美元指数纽约尾盘升0.65%，报93.777。

美元兑日圆升0.2%，报107.23日圆，周二触及18个月低点。

日本当局已经表示，会在必要时入市干预阻止日圆升势，但投资人怀疑这种干预是否会有长期效果。

欧元兑美元走软，跌0.8%，报1.1395美元，进一步远离周二所创的16个月高位。

在其他主要货币中，澳元兑美元稍早上涨，因数据显示澳洲3月贸易逆差大幅缩小，但之后澳元回吐涨幅，纽约尾盘持稳，报0.7460美元，周三受澳洲央行降息影响，澳元一度触及七周低点0.7447美元。(完)