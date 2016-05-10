日圆跌至近两周低点 因风险意愿升温及日本官员口头警告

路透纽约5月10日 - 日圆兑美元周二跌至近两周低位，因风险意愿连续第二日改善，打压日圆等传统避险货币。

周末日本官员不断口头警告，并在周二重申准备入市干预打压日圆，这也抑制投资人买入日圆/美元的意愿。近期美元走势挣扎，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时机不明朗。

“投资人相信我们正处于超低收益率环境中，投资经理无法就这样坐视不管，这很自然的同风险意愿挂钩。”World First首席分析师Jeremy Cook表示。

“有一点点的甜头，就会有行动，比如抓住新兴市场货币的收益。”

欧美股市引领油价和全球股市整体上涨，带动了风险意愿。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.9%，报109.25日圆，盘中触及约两周高位109.34日圆。上周在日本央行维持货币政策不变后，美元兑日圆挫至105.55日圆的18个月低点。

日本财务大臣麻生太郎周一表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。他还在周二重申了这个立场。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二称，如果日圆兑美元涨至90-95日圆左右，日本将干预汇市，主张抑制汇率波动的权利，尽管这将令美国不悦。

不过，投资人对日本干预是否能够抑制住日圆强势仍有疑问。

“即便真的干预了，是否有持续的效果也根本无法保证，”Forex.com高级市场分析师James Chen称，“之前日本央行放宽货币政策的行动，都无法令日圆保持长期颓势。”

其他货币中，欧元兑日圆升至近两周高位124.45日圆，脱离上周末触及的三年低点121.48日圆。

欧元兑美元小跌至1.1365美元，美元指数升0.2%，报94.279，此前触及近两周最高，且扩大自5月3日触及15个月低点后的反弹走势。(完)