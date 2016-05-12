日圆兑美元走软 因传言日本央行将会进一步放宽政策

路透纽约5月12日 - 日圆兑美元周四跌至两周低位，因市场臆测日本央行可能最早在下月进一步扩大货币刺激计划规模。

尽管日本央行祭出了一系列放宽政策的举措，但日圆兑美元自年初以来累积劲升超过9%。这引发日本官员扬言将入市干预，从而导致日圆汇价在本周重挫1.7%。

日本财务省前高级官员伊藤隆敏周四称，日本央行可能在6月或7月放宽政策。他与日本央行总裁黑田东彦关系密切。他的讲话发表后，有关日本央行将会追加刺激举措的传言甚嚣尘上。

黑田东彦则表示，如果需要，日本央行会毫不犹豫地采取进一步行动。他还指出，日本经济仍面临大规模下档风险。日本央行在今年早些时候开始实施负利率，但这对日圆和日本经济数据的影响微不足道。

“我预计日圆将会出现重大逆转，”Tempus Consulting的汇市策略师Juan Perez表示，他还指出，他认为日本央行将在6月会议上采取激进行动。

“今年下半年，美元/日圆可能回升至120-125日圆。”

纽约汇市尾盘，美元兑日圆上扬0.6%，报109.06日圆，稍早触及两周峰值109.39日圆，从5月3日触及的18个月低位反弹。日本央行在4月底的会议上按兵不动，拖累日圆在5月初触及上述低位。

另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话成为周四市场关注的焦点，他们或多或少都表达了希望继续升息的意愿。例如，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，尽管美联储的经济预测存在不确定性，但不应因噎废食，不作任何货币政策决定。她还指出，近期通胀指标攀升。

波士顿联储总裁罗森格伦在另一场合表示，如果第二季经济数据证实美国就业市场接近充分就业，通胀加速攀升，美联储应该再次升息。

尽管在升息问题上，这些联储官员不是那么畏首畏脚，但市场仍心存疑虑，他们预计联储今年只会升息一次。

“美国数据并不支持美联储在今年采取激进的升息行动，”纽约梅隆银行的市场策略师Marvin Loh表示。

美元指数上扬0.4%，报94.171。(完)