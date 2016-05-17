美元兑日圆和欧元持稳 因联储升息前景和G7会议结果不确定

路透纽约5月17日 - 美元兑日圆和欧元周二基本持稳，因交易商不相信强劲的4月通胀数据会促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息，且七国集团(G7)会议周末举行前存在不确定性。

美国公布4月消费者物价指数录得逾三年来最大升幅，因汽油价格和房租上涨。数据公布后，美元兑欧元一度走强，欧元兑美元EUR=触及日低1.1303美元。

但美元涨势稍纵即逝，欧元兑美元尾盘基本持稳，报1.1318美元，因交易商越发怀疑数据会促使美联储在短期内升息。

美元兑日圆JPY=尾盘基本持平在108.97日圆，稍早触及逾两周高位109.64日圆。

分析师表示，在周末G7峰会前，交易商可能会采取观望态势，看日本能否成功说服其它成员国允许其干预汇市、打压日圆。分析师称，上述不确定性导致美元/日圆交投相对清淡。

“过去几周市场一直在观望，希望从美联储、欧洲央行或日本央行的讲话和行动中寻找方向，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“本周末，情况会更加明朗，市场成交量也会随之增加，但在此之前，市场人士会作壁上观。”

美元兑瑞郎CHF=小涨0.23%，接近稍早触及的近九周高位0.9803瑞郎。

达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，他将在未来几次政策会议上力荐升息；而亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯表示，联储今年仍可能升息两到三次。

他们的讲话未能推升美元。

“现在，光打雷不下雨已经不管用了，”Borthwick表示，“市场不再被官员们的讲话所左右，在他们动真格之前，市场不会真的作出反应。”

在进行美元/欧元押注前，交易商还在等待美联储行动前景明朗化，麦格理集团驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

美元指数.DXY尾盘下跌0.05%，报94.522。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1311 1.1316 -0.04 +4.15 1.0860

美元/日圆 JPY= 109.12 109.01 +0.10 -9.29 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.43 123.37 +0.05 -5.40 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9801 0.9773 +0.29 -2.17 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4462 1.4396 +0.46 -1.87 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2905 1.2893 +0.09 -6.75 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5473 6.5480 -0.01 -0.32 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7322 0.7287 +0.48 +0.65 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1090 1.1065 +0.23 +1.87 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7821 0.7858 -0.47 +6.16 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6805 0.6788 +0.25 -0.29 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1778 8.1662 +0.14 -7.49 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2556 9.2456 +0.11 -3.60 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2558 8.2604 -0.06 -2.26 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3440 9.3513 -0.08 +1.89 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)