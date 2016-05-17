美元兑日圆和欧元持稳 因联储升息前景和G7会议结果不确定

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月17日 - 美元兑日圆和欧元周二基本持稳，因交易商不相信强劲的4月通胀数据会促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息，且七国集团(G7)会议周末举行前存在不确定性。
美国公布4月消费者物价指数录得逾三年来最大升幅，因汽油价格和房租上涨。数据公布后，美元兑欧元一度走强，欧元兑美元EUR=触及日低1.1303美元。
但美元涨势稍纵即逝，欧元兑美元尾盘基本持稳，报1.1318美元，因交易商越发怀疑数据会促使美联储在短期内升息。
美元兑日圆JPY=尾盘基本持平在108.97日圆，稍早触及逾两周高位109.64日圆。
分析师表示，在周末G7峰会前，交易商可能会采取观望态势，看日本能否成功说服其它成员国允许其干预汇市、打压日圆。分析师称，上述不确定性导致美元/日圆交投相对清淡。
“过去几周市场一直在观望，希望从美联储、欧洲央行或日本央行的讲话和行动中寻找方向，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示，“本周末，情况会更加明朗，市场成交量也会随之增加，但在此之前，市场人士会作壁上观。”
美元兑瑞郎CHF=小涨0.23%，接近稍早触及的近九周高位0.9803瑞郎。
达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，他将在未来几次政策会议上力荐升息；而亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯表示，联储今年仍可能升息两到三次。
他们的讲话未能推升美元。
“现在，光打雷不下雨已经不管用了，”Borthwick表示，“市场不再被官员们的讲话所左右，在他们动真格之前，市场不会真的作出反应。”
在进行美元/欧元押注前，交易商还在等待美联储行动前景明朗化，麦格理集团驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。
美元指数.DXY尾盘下跌0.05%，报94.522。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1311 1.1316 -0.04 +4.15 1.0860
美元/日圆 JPY= 109.12 109.01 +0.10 -9.29 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 123.43 123.37 +0.05 -5.40 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9801 0.9773 +0.29 -2.17 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4462 1.4396 +0.46 -1.87 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2905 1.2893 +0.09 -6.75 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5473 6.5480 -0.01 -0.32 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7322 0.7287 +0.48 +0.65 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1090 1.1065 +0.23 +1.87 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7821 0.7858 -0.47 +6.16 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6805 0.6788 +0.25 -0.29 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1778 8.1662 +0.14 -7.49 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2556 9.2456 +0.11 -3.60 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2558 8.2604 -0.06 -2.26 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3440 9.3513 -0.08 +1.89 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。