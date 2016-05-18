美元跳涨 美联储会议记录暗示6月有升息可能

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月18日 - 美元兑欧元周三触及逾三周高位，兑日圆近三周来首次升穿110日圆，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录暗示可能在6月升息。
根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断增强，美联储就有可能在6月升息。
多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示，相比华尔街的预期，美联储则明显更接近再度加息。
根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储6月升息的机率增至34%，高于早间的19%。9月升息的机率由57%增至65%，12月升息的机率由74%增至80%。
“投资人目前在上调对6月升息可能性的预期，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称，“美联储在说，市场过于悲观了。”
Gaffney表示，鉴于4月通胀和房屋开工数据强劲，且油价大幅反弹，交易商认为会议记录发出的6月升息信号的可信度提高。
在会议记录发布后，2016年6月联邦基金利率期货价格跌2个基点，录得2月底来最大单日跌幅。
欧元兑美元纽约尾盘跌0.75%，报1.1226美元，盘中跌至1.1223美元的4月25日来最低。美元兑日圆尾盘升0.71%，报109.90日圆，盘中一度触及110.04日圆，为4月28日来最高。
美元兑瑞郎尾盘升0.61%，报0.9861瑞郎，之前升至九周高位0.9868瑞郎。
美元指数触及逾三周高位95.139。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1215 1.1311 -0.85 +3.27 1.0860
美元/日圆 JPY= 110.18 109.12 +0.97 -8.41 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 123.58 123.43 +0.12 -5.28 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9875 0.9801 +0.76 -1.43 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4595 1.4462 +0.92 -0.97 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3032 1.2905 +0.98 -5.83 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5770 6.5473 +0.45 +0.14 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7228 0.7322 -1.28 -0.65 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1076 1.1090 -0.13 +1.75 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7681 0.7821 -1.79 +4.26 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6738 0.6805 -0.98 -1.27 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.3102 8.1778 +1.62 -5.99 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3225 9.2556 +0.72 -2.90 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3514 8.2558 +1.16 -1.13 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3657 9.3440 +0.23 +2.13 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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