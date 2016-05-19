美元兑欧元和瑞郎小涨 联储官员讲话传递出的信息不一致

路透纽约5月19日 - 美元兑欧元和瑞郎周四小涨，此前纽约联储总裁杜德利表示，美联储有可能在6月或7月加息，但厌恶风险情绪拖累美元兑避险日圆下滑。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.12%，报1.1203美元，此前杜德利表示，美联储政策制定者强烈感觉到市场低估了收紧货币政策的可能性。

尽管美元兑欧元和瑞郎受杜德利的讲话带动上涨，但仍低于稍早触及的数周高位，因美联储副主席费舍尔的讲话令投资人失望。

费舍尔称为提高长期均衡利率，需要提升美国经济的趋势增长率。他没有对美联储是否会在6月再度加息发表评论。而周三美联储发布的会议记录暗示，有可能在6月加息。

欧元兑美元稍早触及逾七周最低的1.1181美元，受美联储会议记录影响。

“今日美联储官员的讲话传递出的信息不一致，基本上相互抵消了。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

“是否在6月加息肯定还没有敲定，但由于明显有可能在夏季加息，美元还有进一步上升的空间。”

美元兑瑞郎稍早触及10周高位0.9921瑞郎，纽约尾盘缩减涨幅，升0.16%，报0.9892瑞郎。

美元兑日圆尾盘跌0.26%，报109.88日圆，盘中触及三周高位110.37日圆。

花旗集团G10汇市策略部门董事总经理兼全球主管Steven Englander表示，因投资人担心可能在6月加息，加上美股下滑、油价走软，可能带动了对日圆的需求。

美股标普500指数.SPX尾盘跌0.67%，美国原油期货缩减跌幅，但结算价仍小跌至每桶48.16美元。

美元指数尾盘小涨0.2%，报95.266，从逾七周高位95.502回落。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1202 1.1215 -0.12 +3.15 1.0860

美元/日圆 JPY= 109.95 110.18 -0.21 -8.60 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 123.14 123.58 -0.36 -5.62 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9901 0.9875 +0.26 -1.17 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4607 1.4595 +0.08 -0.89 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3092 1.3032 +0.46 -5.40 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5626 6.5770 -0.22 -0.08 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7225 0.7228 -0.04 -0.69 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1094 1.1076 +0.16 +1.91 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7665 0.7681 -0.21 +4.05 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6736 0.6738 -0.03 -1.30 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3584 8.3102 +0.58 -5.45 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3700 9.3225 +0.51 -2.41 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3557 8.3514 +0.05 -1.08 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3597 9.3657 -0.06 +2.06 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)