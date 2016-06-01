美元兑日圆急挫 此前日本推迟提高消费税

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月1日 - 美元兑日圆周三跌至两周低位，此前日本推迟上调消费税，推迟时间超过市场预期，引发了对日本可能不再祭出更多货币刺激措施来压制日圆涨势的担忧。
日本首相安倍宣布，将上调消费税的时间推迟两年半。因经济疲弱，不得不暂时搁置财政改革计划。
一些分析师称，推迟上调消费税让人担心日本不太可能祭出更多的货币刺激措施。其他分析师称，推迟时长凸显出该国官员对日本经济忧心忡忡。
“这再次表明经济没有取得进展，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，美元兑日圆走疲，部分因为对日圆的避险需求。
美元兑日圆最多下跌1.5%，至109.06日圆的两周低位，延续周一触及一个月高位111.43日圆后的下行势头。欧元兑美元EUR=尾盘上涨0.49%，报1.1184美元。
美元兑欧元、日圆和瑞郎盘中一度缩小跌幅，此前美国供应管理协会(ISM)称，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)为51.3，高于路透调查的分析师预估的50.4。
美国商务部周三公布，美国4月建筑支出骤降1.8%，录得逾五年来最大降幅，因各领域支出普遍下降，这可能促使经济学家下调美国第二季成长预估。
在ISM数据发布后，对美联储6月升息的预期增强。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商认为6月升息的机率为24%，数据发布前为17%。
分析师称，市场仍不相信会在6月升息，一些分析师称因近期的美国经济数据疲弱。
“市场对6月升息机率的预期仍然很低，”RBS Securities外汇策略师Brian Daingerfield称。
美元指数.DXY下跌0.5%，报95.408。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1185 1.1129 +0.50 +2.99 1.0860
美元/日圆 JPY= 109.52 110.68 -1.05 -8.96 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 122.51 123.19 -0.55 -6.10 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9876 0.9934 -0.58 -1.42 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4414 1.4477 -0.44 -2.20 1.4738
美元/加元 CAD= 1.3075 1.3092 -0.13 -5.52 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.5855 6.5859 -0.01 +0.27 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7258 0.7229 +0.40 -0.23 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1053 1.1062 -0.08 +1.53 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7762 0.7684 +1.02 +5.36 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6815 0.6757 +0.86 -0.15 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.3029 8.3779 -0.90 -6.07 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2959 9.3270 -0.33 -3.18 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2934 8.3312 -0.45 -1.81 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2860 9.2770 +0.10 +1.26 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静/郑茵；审校 母红/龚芳)
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