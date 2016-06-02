美元兑日圆进一步下滑 在美国公布就业报告前气氛紧张

路透纽约6月2日 - 美元兑日圆周四跌至逾两周低点，因市场不确定背道而驰的美国联邦储备委员会(FED/美联储)和日本央行政策未来将如何发展，并会给汇率造成怎样的影响。

投资人抛售美元、买入日圆，因对日本央行的货币政策愈发怀疑，且在周五美国公布非农就业报告前，对美联储会否在短期内升息的疑虑浮现。

今日民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国5月民间就业岗位增加17.3万个，低于分析师预估的17.5万。分析师表示，这令市场对周五就业报告的期望值降低，对美联储是否会在本月货币政策会议上升息的疑虑增加。

“在美联储6月会议前没有太多数据公布，非农就业数据相当重要，影响也会非常大”Mizuho Corporate Bank外汇销售部门副总裁Fabian Eliasson表示。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，交易商预计美联储在6月14-15日会议上加息的机率仅为21%。

本周，日本首相安倍晋三宣布，将上调消费税的时间推迟两年半，这令部分分析师担心日本祭出更多货币刺激措施的可能性降低，且其目前的努力已告失败。

“我们看到日本货币政策的效果持续令人失望，这打压美元/日圆走势，日圆继续走强。”Cambridge Global Payments高级企业外汇交易员和市场分析师Scott Smith称。

美元兑日圆JPY=盘初跌至108.50日圆，为5月16日来最低，较周一触及的一个月高位111.45日圆回落了2.5%。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.65%，报108.83日圆。

欧洲央行今日维持利率不变，且欧洲央行总裁德拉吉表示，该行仅微幅上调经济成长预估。受此影响，美元兑欧元上涨。

欧洲央行微幅上调今年通胀预估，但预计至2018年通胀仍将低于目标。

欧元兑美元EUR=跌0.3%，报1.115美元。

美元指数.DXY升0.1%，报95.555。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1149 1.1185 -0.32 +2.66 1.0860

美元/日圆 JPY= 108.85 109.52 -0.61 -9.52 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 121.36 122.51 -0.94 -6.98 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9899 0.9876 +0.23 -1.19 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4422 1.4414 +0.06 -2.14 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3095 1.3075 +0.15 -5.38 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5868 6.5855 +0.02 +0.29 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7229 0.7258 -0.40 -0.63 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1041 1.1053 -0.11 +1.42 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7729 0.7762 -0.43 +4.91 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6809 0.6815 -0.09 -0.23 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.3330 8.3029 +0.36 -5.73 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2970 9.2959 +0.01 -3.17 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3268 8.2934 +0.40 -1.42 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2877 9.2860 +0.02 +1.28 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)