美元接近四周低位 叶伦讲话浇灭6月升息希望

路透纽约6月6日 - 美元周一跌至近四周最低，因继上周五公布疲弱的就业数据后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦今日未暗示短期内是否会升息。

上周五美元兑一篮子主要货币录得四个月来最大单日百分比跌幅，因就业报告显示，就业岗位增幅为近六年来最小。

叶伦周一讲话的基调总体乐观，她表示，将要升息，但对升息时机三缄其口。

叶伦在5月27日表示，如果经济和就业市场继续改善，“未来数月”升息可能适合。

鉴于上周五的数据，总体上看，叶伦今日的讲话比我可能预期的更为乐观，但她未提及升息时间框架，我认为，这只是排除了6月升息的可能性，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“我认为，7月升息仍是可能的，但这需要未来公布的数据显示，上周五的就业报告是个例外，并不一定反映了就业缓慢增长的大趋势。”

上周五公布的数据显示，5月非农就业岗位仅增加3.8万，增幅为2010年9月以来最小，且不及分析师预期的增加16.4万。

叶伦讲话期间，美元指数.DXY下跌0.2%，报93.745，为5月11日以来最低。纽约尾盘下跌0.04%，报93.995。

“部分市场人士之前认为，叶伦可能会继续坚持鹰派立场，但面对如此的现实，她能说什么？从总体来看，数据糟透了，”Tempus Inc的市场总监John Doyle表示，“利率决定取决于数据表现是美联储的口头禅，面对如此低迷的就业报告，你不可能指望他们能在两周后升息。”

路透数据显示，美国利率期货的走势暗示，交易商排除了下周政策会议上升息的可能性。

英镑跌超过1%，至三周低位，因多项民调显示，“退欧阵营”的支持率领先。

英镑兑美元GBP=跌0.4%，报1.4456美元，亚洲交易时段曾触及5月16日以来最低1.4352美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1351 1.1365 -0.12 +4.52 1.0860

美元/日圆 JPY= 107.55 106.51 +0.98 -10.60 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 122.11 121.08 +0.85 -6.41 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9702 0.9755 -0.54 -3.15 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4436 1.4519 -0.57 -2.05 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2815 1.2932 -0.90 -7.40 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5663 6.5410 +0.39 -0.03 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7366 0.7364 +0.03 +1.25 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1018 1.1086 -0.61 +1.21 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7856 0.7825 +0.40 +6.64 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6917 0.6954 -0.53 +1.35 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1626 8.1759 -0.16 -7.66 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2816 9.2998 -0.20 -3.33 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1218 8.1354 -0.17 -3.84 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2308 9.2527 -0.24 +0.66 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)