澳元因澳洲央行声明急升 英镑从三周低位进一步反弹

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月7日 - 澳元周二走坚，此前澳大利亚央行维持利率不变，暗示不会急于进一步放宽货币政策，因有迹象显示经济增长适度强劲。
英镑兑美元从三周低位进一步反弹，周二两家报纸进行的民调结果显示，支持留欧的英国民众略占优势。与此形成对比的是，周一发布的两项民调结果显示，脱欧阵营领先。
美元兑一篮子货币徘徊在接近四周低位，交易员揣测美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时机，此前美联储主席叶伦在周一发表了讲话，上周五的美国非农就业报告疲弱。
“上周澳洲经济数据强劲，看似帮助澳洲央行回到了中性观点，而疲弱的美国就业增长实质上浇灭了近期升息的预期，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo在路透全球市场论坛上称。
市场原本就预计澳洲央行会维持利率在1.75%的纪录低位不变。该行在上个月进行了一年来的首次利率下调。
许多交易员对于澳央行声明没有暗示进一步放宽政策感到失望，令他们出脱了稍早对于近期将下调利率的押注，令澳元走高。
澳元AUD=D4在主要货币中涨幅最大，盘中触及5月6日以来最高的0.7458美元，全日上涨1.2%，报0.7455美元。澳元兑日圆AUDJPY=和欧元EURAUD=也上涨1%。
英镑兑美元GBP=D4强劲上涨，升0.9%至1.4559美元，英镑周一触及三周低位，因担心6月23日公投结果。
“市场认为脱欧会对英国经济构成根本威胁，这就是为什么公投前的押注如此高，”Manimbo称。
脱欧的不确定性仍非常高。
路透数据显示，英镑兑美元一个月隐含波动率GBP1MO=急升至2009年初全球金融危机期间以来的最高。
另一方面，在美联储主席叶伦周一没有具体提及升息时机后，美元走势迟滞。
美元指数.DXY下跌0.1%，报93.811，持于周一触及的接近四周低位的93.745之上。
美元上周五急挫，此前美国政府发布，美国5月新增就业岗位为逾五年来最少，浇灭了近期升息的预期。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1356 1.1351 +0.04 +4.57 1.0860
美元/日圆 JPY= 107.33 107.55 -0.20 -10.78 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 121.94 122.11 -0.14 -6.54 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9646 0.9702 -0.58 -3.71 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4542 1.4436 +0.73 -1.33 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2734 1.2815 -0.63 -7.98 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.5750 6.5663 +0.13 +0.11 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7457 0.7366 +1.24 +2.50 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0959 1.1018 -0.54 +0.67 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7809 0.7856 -0.60 +6.00 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6973 0.6917 +0.81 +2.17 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1107 8.1626 -0.64 -8.25 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2130 9.2816 -0.74 -4.04 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.1281 8.1218 +0.08 -3.77 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2306 9.2308 -0.00 +0.66 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静/李爽；审校 李军/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。