澳元因澳洲央行声明急升 英镑从三周低位进一步反弹

路透纽约6月7日 - 澳元周二走坚，此前澳大利亚央行维持利率不变，暗示不会急于进一步放宽货币政策，因有迹象显示经济增长适度强劲。

英镑兑美元从三周低位进一步反弹，周二两家报纸进行的民调结果显示，支持留欧的英国民众略占优势。与此形成对比的是，周一发布的两项民调结果显示，脱欧阵营领先。

美元兑一篮子货币徘徊在接近四周低位，交易员揣测美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时机，此前美联储主席叶伦在周一发表了讲话，上周五的美国非农就业报告疲弱。

“上周澳洲经济数据强劲，看似帮助澳洲央行回到了中性观点，而疲弱的美国就业增长实质上浇灭了近期升息的预期，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo在路透全球市场论坛上称。

市场原本就预计澳洲央行会维持利率在1.75%的纪录低位不变。该行在上个月进行了一年来的首次利率下调。

许多交易员对于澳央行声明没有暗示进一步放宽政策感到失望，令他们出脱了稍早对于近期将下调利率的押注，令澳元走高。

澳元AUD=D4在主要货币中涨幅最大，盘中触及5月6日以来最高的0.7458美元，全日上涨1.2%，报0.7455美元。澳元兑日圆AUDJPY=和欧元EURAUD=也上涨1%。

英镑兑美元GBP=D4强劲上涨，升0.9%至1.4559美元，英镑周一触及三周低位，因担心6月23日公投结果。

“市场认为脱欧会对英国经济构成根本威胁，这就是为什么公投前的押注如此高，”Manimbo称。

脱欧的不确定性仍非常高。

路透数据显示，英镑兑美元一个月隐含波动率GBP1MO=急升至2009年初全球金融危机期间以来的最高。

另一方面，在美联储主席叶伦周一没有具体提及升息时机后，美元走势迟滞。

美元指数.DXY下跌0.1%，报93.811，持于周一触及的接近四周低位的93.745之上。

美元上周五急挫，此前美国政府发布，美国5月新增就业岗位为逾五年来最少，浇灭了近期升息的预期。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1356 1.1351 +0.04 +4.57 1.0860

美元/日圆 JPY= 107.33 107.55 -0.20 -10.78 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 121.94 122.11 -0.14 -6.54 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9646 0.9702 -0.58 -3.71 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4542 1.4436 +0.73 -1.33 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2734 1.2815 -0.63 -7.98 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5750 6.5663 +0.13 +0.11 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7457 0.7366 +1.24 +2.50 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0959 1.1018 -0.54 +0.67 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7809 0.7856 -0.60 +6.00 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6973 0.6917 +0.81 +2.17 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1107 8.1626 -0.64 -8.25 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2130 9.2816 -0.74 -4.04 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1281 8.1218 +0.08 -3.77 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2306 9.2308 -0.00 +0.66 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)