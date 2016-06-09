美元指数下跌 因美国升息预期转弱

路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子货币周三跌至五周低位，因交易员削减了对美国近期升息的押注，此前美国就业报告疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表被认为基调鸽派的讲话。

欧元兑美元触及近四周高位，尽管德债收益率创纪录低位，因欧洲央行开始购买购买企业债，作为其购债计划的一部分，以提振欧元区经济。

中国进口数据强于预期，推动澳元和新西兰元等商品货币兑美元走高。

“由于上周五出炉的美国5月就业报告惨淡，过去一周美联储升息预期被浇灭，投资者很快进行调整以适应新的状况，即美联储至少不会在9月前升息，更可能是12月，”DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称。

美联储主席叶伦周一表达了对美国经济的乐观看法，但没有就可能的升息时机提供任何暗示。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计美联储在下周政策会议上升息的机率接近零。

美元指数.DXY下挫0.24%，报93.601。周三稍早触及93.425，为5月6日以来最低。

欧元兑美元EUR=走强，全日升0.4%，至1.1397美元，但欧元的涨幅受限，因仍担心如果英国民众在6月23日的公投中选择离开欧盟，欧元可能走势挣扎。

英镑GBP=D4下挫0.25%，报1.4508美元，抹去了稍早的升幅，欧元兑英镑EURGBP=D4升0.55%，报0.7852英镑。

同时，美元兑日圆JPY=下挫0.4%，报106.86日圆，持于本周稍早触及的四周低位之上。在中国进口数据发布后美元兑日圆缩小了早盘的跌幅，数据显示，中国5月进口超过预期，增添了世界第二大经济体的经济可能企稳的希望。

中国令人鼓舞的数据激发了石油、金属和其它商品买盘，相应地提振了这些商品出口国的货币。

澳元兑美元AUD=D4接近五周高位0.7473美元，全日上涨0.2%，新西兰元兑美元NZD=D4升0.5%，至0.7015美元，距离周三稍早触及的五周高位不远。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1392 1.1356 +0.32 +4.90 1.0860

美元/日圆 JPY= 106.97 107.33 -0.34 -11.08 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 121.86 121.94 -0.07 -6.60 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9590 0.9646 -0.58 -4.27 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4501 1.4542 -0.28 -1.61 1.4738

美元/加元 CAD= 1.2693 1.2734 -0.32 -8.28 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5750 6.5655 -0.14 -0.04 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7468 0.7457 +0.15 +2.65 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0927 1.0959 -0.29 +0.38 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7857 0.7809 +0.61 +6.65 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.7003 0.6973 +0.43 +2.61 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.1013 8.1107 -0.12 -8.35 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2319 9.2130 +0.21 -3.85 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1090 8.1281 -0.23 -4.00 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2415 9.2306 +0.12 +0.77 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)