美元指数下跌 因美国升息预期转弱

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子货币周三跌至五周低位，因交易员削减了对美国近期升息的押注，此前美国就业报告疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表被认为基调鸽派的讲话。
欧元兑美元触及近四周高位，尽管德债收益率创纪录低位，因欧洲央行开始购买购买企业债，作为其购债计划的一部分，以提振欧元区经济。
中国进口数据强于预期，推动澳元和新西兰元等商品货币兑美元走高。
“由于上周五出炉的美国5月就业报告惨淡，过去一周美联储升息预期被浇灭，投资者很快进行调整以适应新的状况，即美联储至少不会在9月前升息，更可能是12月，”DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称。
美联储主席叶伦周一表达了对美国经济的乐观看法，但没有就可能的升息时机提供任何暗示。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计美联储在下周政策会议上升息的机率接近零。
美元指数.DXY下挫0.24%，报93.601。周三稍早触及93.425，为5月6日以来最低。
欧元兑美元EUR=走强，全日升0.4%，至1.1397美元，但欧元的涨幅受限，因仍担心如果英国民众在6月23日的公投中选择离开欧盟，欧元可能走势挣扎。
英镑GBP=D4下挫0.25%，报1.4508美元，抹去了稍早的升幅，欧元兑英镑EURGBP=D4升0.55%，报0.7852英镑。
同时，美元兑日圆JPY=下挫0.4%，报106.86日圆，持于本周稍早触及的四周低位之上。在中国进口数据发布后美元兑日圆缩小了早盘的跌幅，数据显示，中国5月进口超过预期，增添了世界第二大经济体的经济可能企稳的希望。
中国令人鼓舞的数据激发了石油、金属和其它商品买盘，相应地提振了这些商品出口国的货币。
澳元兑美元AUD=D4接近五周高位0.7473美元，全日上涨0.2%，新西兰元兑美元NZD=D4升0.5%，至0.7015美元，距离周三稍早触及的五周高位不远。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1392 1.1356 +0.32 +4.90 1.0860
美元/日圆 JPY= 106.97 107.33 -0.34 -11.08 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 121.86 121.94 -0.07 -6.60 130.47
美元/瑞郎 CHF= 0.9590 0.9646 -0.58 -4.27 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4501 1.4542 -0.28 -1.61 1.4738
美元/加元 CAD= 1.2693 1.2734 -0.32 -8.28 1.3839
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5750 6.5655 -0.14 -0.04 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.7468 0.7457 +0.15 +2.65 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0927 1.0959 -0.29 +0.38 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7857 0.7809 +0.61 +6.65 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.7003 0.6973 +0.43 +2.61 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.1013 8.1107 -0.12 -8.35 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2319 9.2130 +0.21 -3.85 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.1090 8.1281 -0.23 -4.00 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2415 9.2306 +0.12 +0.77 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静/张荻；审校 母红/龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。