日圆和瑞郎攀升 因股市大跌及英国退欧忧虑

路透纽约6月10日 - 日圆和瑞郎周五攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。

分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。

ORB为英国独立报所作的民调周五显示，退欧阵营的支持率较留欧阵营领先达10个百分点。

“离英国退欧公投越近，就有更多人采取谨慎立场，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

瑞郎兑欧元触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。

瑞郎兑美元持平，报0.9632瑞郎。

避险需求也支撑日圆。日圆兑美元升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。

日圆兑欧元升0.9%，报120.09日圆，盘中触及119.88日圆的2013年4月来最高。

对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元跌至七周低点1.4180美元。

美元指数尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。

交易商周末前还抛售新兴市场货币，南非兰特兑美元重挫3%，交易商青睐低风险公债，日本和德国10年期公债收益率触及纪录低点。

全球公债收益率下跌被认为对银行获利不利，打压全球银行股下跌。

油价从今年高位回落，也令股市卖压加重。

追踪45国股市的MSCI全球股指大跌1.6%。

另外，分析师表示，下周美国和日本货币政策会议预计不会有意外。

在美国公布了疲弱的5月就业报告后，市场普遍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将维持利率不变，而路透调查显示，预计日本央行在此次会议上也不会追加刺激措施扶助经济。(完)