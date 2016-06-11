日圆和瑞郎攀升 因股市大跌及英国退欧忧虑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月10日 - 日圆和瑞郎周五攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。
分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。
ORB为英国独立报所作的民调周五显示，退欧阵营的支持率较留欧阵营领先达10个百分点。
“离英国退欧公投越近，就有更多人采取谨慎立场，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。
瑞郎兑欧元触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。
瑞郎兑美元持平，报0.9632瑞郎。
避险需求也支撑日圆。日圆兑美元升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。
日圆兑欧元升0.9%，报120.09日圆，盘中触及119.88日圆的2013年4月来最高。
对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元跌至七周低点1.4180美元。
美元指数尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。
交易商周末前还抛售新兴市场货币，南非兰特兑美元重挫3%，交易商青睐低风险公债，日本和德国10年期公债收益率触及纪录低点。
全球公债收益率下跌被认为对银行获利不利，打压全球银行股下跌。
油价从今年高位回落，也令股市卖压加重。
追踪45国股市的MSCI全球股指大跌1.6%。
另外，分析师表示，下周美国和日本货币政策会议预计不会有意外。
在美国公布了疲弱的5月就业报告后，市场普遍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将维持利率不变，而路透调查显示，预计日本央行在此次会议上也不会追加刺激措施扶助经济。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。