日圆全线大涨 对英国脱欧的担忧弥漫市场

路透纽约6月13日 - 避险货币日圆周一全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，兑美元升至六周高位，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。

另外，美元走势全面艰困，因对本周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议结果不确定。自6月初美国发布的5月就业报告远逊预期后，美元一直表现逊色。该就业报告令美联储将在6月或7月加息的可能性大幅降低。

自去年底以来，英镑一直被围绕英国可能脱离欧盟的担忧主导，其他主要货币也开始感受到这一担忧的冲击。

周一发布的ICM在线上和电话进行的两项民调结果显示，脱欧阵营扩大了领先优势，支持率达到53%，而支持留欧的民众仅占47%。

“英国脱欧将会给当前的全球经济秩序带来首个正式挑战，并可能引发波及范围更广、更危险的欧盟分裂，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

随着投资人抛售较高风险资产，欧元兑日圆跌至2013年2月来最低；纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报119.88日圆。

普跌的英镑兑日圆也跌至三年最低的149.50日圆，尾盘跌0.9%，报151.04日圆。英镑兑美元跌至两个月低点，尾盘跌0.2%，报1.4222美元。

美元兑日圆跌至六周低点105.75日圆，尾盘跌0.7%，报106.21日圆。

Eaton Vance Management全球固定收益部门联席董事Eric Stein认为，美联储在6月货币政策会议上不会加息，但他表示，如果美国就业市场改善，英国公投结果为留在欧盟，美联储有可能在7月加息。

美元短缺和全球对日圆的避险需求带动指标三个月美元/日圆汇率互换跌至至少七年最低-102.25，为更广泛金融体系亮起红灯。(完)