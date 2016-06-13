日圆全线大涨 对英国脱欧的担忧弥漫市场

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月13日 - 避险货币日圆周一全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，兑美元升至六周高位，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。
另外，美元走势全面艰困，因对本周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议结果不确定。自6月初美国发布的5月就业报告远逊预期后，美元一直表现逊色。该就业报告令美联储将在6月或7月加息的可能性大幅降低。
自去年底以来，英镑一直被围绕英国可能脱离欧盟的担忧主导，其他主要货币也开始感受到这一担忧的冲击。
周一发布的ICM在线上和电话进行的两项民调结果显示，脱欧阵营扩大了领先优势，支持率达到53%，而支持留欧的民众仅占47%。
“英国脱欧将会给当前的全球经济秩序带来首个正式挑战，并可能引发波及范围更广、更危险的欧盟分裂，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。
随着投资人抛售较高风险资产，欧元兑日圆跌至2013年2月来最低；纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报119.88日圆。
普跌的英镑兑日圆也跌至三年最低的149.50日圆，尾盘跌0.9%，报151.04日圆。英镑兑美元跌至两个月低点，尾盘跌0.2%，报1.4222美元。
美元兑日圆跌至六周低点105.75日圆，尾盘跌0.7%，报106.21日圆。
Eaton Vance Management全球固定收益部门联席董事Eric Stein认为，美联储在6月货币政策会议上不会加息，但他表示，如果美国就业市场改善，英国公投结果为留在欧盟，美联储有可能在7月加息。
美元短缺和全球对日圆的避险需求带动指标三个月美元/日圆汇率互换跌至至少七年最低-102.25，为更广泛金融体系亮起红灯。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。