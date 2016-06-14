美联储利率决定揭晓前日圆走强 英国退欧公投搞得人心惶惶

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月14日 - 日圆兑欧元周二飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可能性上升，促使投资者青睐日圆等传统避险资产。
日圆兑美元也触及六周高位，兑英镑升至近三年峰值。
不过在美国公布强劲的5月零售销售数据后，美元兑日圆缩减跌幅。但数据并未增加美国联邦储备委员会(FED/美联储)在夏季升息的机率。
市场对美国数据的反应平淡，主要还是受英国退欧忧虑主导。
民调仍显示，“退欧”阵营支持率在6月23日公投之前上升，英国销量最大的报纸－太阳报也加入了退欧阵营。英镑兑美元跌至逾两个月低点1.4093美元。
“英镑的波动一浪高过一浪，令透过替代货币对冲英镑下跌风险的成本水涨船高，目前已是天价，”ScotiaBank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
“我们的期权部门注意到短期英镑期权流动性很差，市场上根本就没有公投日期前后的期权。”
另一传统避险货币--瑞郎兑欧元触及三个月高点，美元兑欧元和一篮子主要货币上扬。
纽约尾盘，欧元兑日圆跌1.0%，报118.84日圆，美元兑日圆跌0.2%，报106.05日圆。
交易员称，在本周日本央行会议前，日圆兑美元在105.50日圆附近遭遇强大阻力，阻止其升向100日圆大关，许多人认为，若升至该水平，可能会迫使日本央行进行干预。
交易员目前争论的焦点是，周四日本央行是否会推出新的政策举措以阻止日圆攀升，因下周英国退欧公投料会引发更多的日圆避险买盘。
数据显示，上月美国零售销售增长0.5%，4月确认为急增1.3%，数据公布后，美元兑日圆重回106日圆之上。
美联储周三将结束货币政策会议，投资人预计联储将维持利率不变。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。