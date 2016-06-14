美联储利率决定揭晓前日圆走强 英国退欧公投搞得人心惶惶

路透纽约6月14日 - 日圆兑欧元周二飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可能性上升，促使投资者青睐日圆等传统避险资产。

日圆兑美元也触及六周高位，兑英镑升至近三年峰值。

不过在美国公布强劲的5月零售销售数据后，美元兑日圆缩减跌幅。但数据并未增加美国联邦储备委员会(FED/美联储)在夏季升息的机率。

市场对美国数据的反应平淡，主要还是受英国退欧忧虑主导。

民调仍显示，“退欧”阵营支持率在6月23日公投之前上升，英国销量最大的报纸－太阳报也加入了退欧阵营。英镑兑美元跌至逾两个月低点1.4093美元。

“英镑的波动一浪高过一浪，令透过替代货币对冲英镑下跌风险的成本水涨船高，目前已是天价，”ScotiaBank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“我们的期权部门注意到短期英镑期权流动性很差，市场上根本就没有公投日期前后的期权。”

另一传统避险货币--瑞郎兑欧元触及三个月高点，美元兑欧元和一篮子主要货币上扬。

纽约尾盘，欧元兑日圆跌1.0%，报118.84日圆，美元兑日圆跌0.2%，报106.05日圆。

交易员称，在本周日本央行会议前，日圆兑美元在105.50日圆附近遭遇强大阻力，阻止其升向100日圆大关，许多人认为，若升至该水平，可能会迫使日本央行进行干预。

交易员目前争论的焦点是，周四日本央行是否会推出新的政策举措以阻止日圆攀升，因下周英国退欧公投料会引发更多的日圆避险买盘。

数据显示，上月美国零售销售增长0.5%，4月确认为急增1.3%，数据公布后，美元兑日圆重回106日圆之上。

美联储周三将结束货币政策会议，投资人预计联储将维持利率不变。(完)