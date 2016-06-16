英国亲欧议员遇袭身亡后英镑大涨 美日央行决定推高日圆

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月16日 - 英镑兑欧元周四从两个月低点反弹，兑美元上涨，在英国警方称，英国反对党工党议员Jo Cox今日稍早遇袭后不治身亡后，扩大涨幅。
另外，日圆兑欧元跳升至逾三年最高，兑美元升至近两年最高，此前日本央行没有进一步放宽货币政策，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)对美国经济的看法谨慎。
避险日圆兑英镑也触及三年峰值，兑澳元触及四年高位，因在下周英国举行决定是否留在欧盟的公投前，投资人避开较高收益但风险也较高的货币。
由于民调显示退欧阵营支持率节节攀升，鲜有投资人预计日本央行会在6月23日英国公投前冒险进一步放宽政策。
英镑从Cox遇刺身亡的事件中获得支撑。这位41岁的英国议员是力主英国留在欧盟的政界人士之一，她是在利兹附近的伯斯托尔准备同选民开会时遇袭的。
Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，公投前发生这样的事件，其影响非同小可，但他不确定这是否足以将赢面转至留欧阵营。
在Cox遇袭身亡后，周四公投拉票活动暂停。
纽约尾盘，欧元兑英镑跌0.2%，报0.7905英镑，盘中触及两个月高位0.7994英镑。
英镑兑美元升0.2%，报1.4209美元，盘中多数时间下滑。
日本央行周四宣布维持货币政策不变，未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。这带动日圆劲升，令本已暗淡的经济前景进一步蒙阴。
纽约尾盘，美元兑日圆大跌1.6%，报104.34日圆，盘中稍早触及不到104日圆的22个月低点，令市场对日本当局可能进场干预抑制日圆近期升势保持警惕。
欧元兑日圆劲挫1.8%，报117.25日圆，稍早触及三年半最低的115.84日圆。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。