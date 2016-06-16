英国亲欧议员遇袭身亡后英镑大涨 美日央行决定推高日圆

路透纽约6月16日 - 英镑兑欧元周四从两个月低点反弹，兑美元上涨，在英国警方称，英国反对党工党议员Jo Cox今日稍早遇袭后不治身亡后，扩大涨幅。

另外，日圆兑欧元跳升至逾三年最高，兑美元升至近两年最高，此前日本央行没有进一步放宽货币政策，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)对美国经济的看法谨慎。

避险日圆兑英镑也触及三年峰值，兑澳元触及四年高位，因在下周英国举行决定是否留在欧盟的公投前，投资人避开较高收益但风险也较高的货币。

由于民调显示退欧阵营支持率节节攀升，鲜有投资人预计日本央行会在6月23日英国公投前冒险进一步放宽政策。

英镑从Cox遇刺身亡的事件中获得支撑。这位41岁的英国议员是力主英国留在欧盟的政界人士之一，她是在利兹附近的伯斯托尔准备同选民开会时遇袭的。

Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，公投前发生这样的事件，其影响非同小可，但他不确定这是否足以将赢面转至留欧阵营。

在Cox遇袭身亡后，周四公投拉票活动暂停。

纽约尾盘，欧元兑英镑跌0.2%，报0.7905英镑，盘中触及两个月高位0.7994英镑。

英镑兑美元升0.2%，报1.4209美元，盘中多数时间下滑。

日本央行周四宣布维持货币政策不变，未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。这带动日圆劲升，令本已暗淡的经济前景进一步蒙阴。

纽约尾盘，美元兑日圆大跌1.6%，报104.34日圆，盘中稍早触及不到104日圆的22个月低点，令市场对日本当局可能进场干预抑制日圆近期升势保持警惕。

欧元兑日圆劲挫1.8%，报117.25日圆，稍早触及三年半最低的115.84日圆。(完)