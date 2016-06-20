美元下滑但英镑大涨 因民调显示英国退欧风险降低

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月20日 - 美元周一下挫，英镑势将创2008年来最大单日百分比升幅，此前民调显示，民意转向支持英国留欧，提振风险意愿。
周末公布的六项民调中有三项显示，留欧阵营转占上风，部分人士指出，原因在于上周亲欧盟议员Jo Cox遇害。投资人对此做出反应。
据博彩网站必发(Betfair)的赌盘赔率显示，周四英国公投选择留在欧盟的概率升至约78%，而上周四这一概率曾最低降至60%。
“这是Cox议员不幸遇害后首次发布的民调结果，”Cambridge Global Payments高级企业汇市交易员兼市场分析师Scott Smith表示，“所以鉴于市场人气已经转变，看来英国留在欧盟的可能性更大，风险资产跟随英镑大涨。”
随着6月多数时间主导市场的避险交易的逆转，股市等较高风险资产上涨，但传统避险资产下滑。
欧股.FTEU3劲升3.66%，美股标普500指数.SPX收高0.58%。
英镑盘中一度回落，因传闻带动市场臆测即将公布的民调数据可能显示退欧阵营领先。
“市场仍有一些不安情绪，”麦格里全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。
在遭受短暂抛售前，英镑兑美元升至全球交易时段日高1.4707美元，接近三周高位，延续从上周四触及的逾两个月低点1.4013美元的反弹走势。
纽约尾盘，英镑兑美元升2.3%，报1.4688美元，录得2008年12月15日来最大单日升幅。
英镑兑日圆大涨2.3%，报152.65日圆，也脱离上周四触及的三年低点约145.34日圆。欧元兑英镑跌1.9%，报0.7712英镑。
美元指数盘初触及逾两周最低的93.449，尾盘跌0.6%，报93.654。
欧元兑日圆升0.1%，报117.60日圆，远高于周四触及的三年低点115.51日圆。欧元兑美元升0.3%，报1.1309美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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