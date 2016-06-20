美元下滑但英镑大涨 因民调显示英国退欧风险降低

路透纽约6月20日 - 美元周一下挫，英镑势将创2008年来最大单日百分比升幅，此前民调显示，民意转向支持英国留欧，提振风险意愿。

周末公布的六项民调中有三项显示，留欧阵营转占上风，部分人士指出，原因在于上周亲欧盟议员Jo Cox遇害。投资人对此做出反应。

据博彩网站必发(Betfair)的赌盘赔率显示，周四英国公投选择留在欧盟的概率升至约78%，而上周四这一概率曾最低降至60%。

“这是Cox议员不幸遇害后首次发布的民调结果，”Cambridge Global Payments高级企业汇市交易员兼市场分析师Scott Smith表示，“所以鉴于市场人气已经转变，看来英国留在欧盟的可能性更大，风险资产跟随英镑大涨。”

随着6月多数时间主导市场的避险交易的逆转，股市等较高风险资产上涨，但传统避险资产下滑。

欧股.FTEU3劲升3.66%，美股标普500指数.SPX收高0.58%。

英镑盘中一度回落，因传闻带动市场臆测即将公布的民调数据可能显示退欧阵营领先。

“市场仍有一些不安情绪，”麦格里全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

在遭受短暂抛售前，英镑兑美元升至全球交易时段日高1.4707美元，接近三周高位，延续从上周四触及的逾两个月低点1.4013美元的反弹走势。

纽约尾盘，英镑兑美元升2.3%，报1.4688美元，录得2008年12月15日来最大单日升幅。

英镑兑日圆大涨2.3%，报152.65日圆，也脱离上周四触及的三年低点约145.34日圆。欧元兑英镑跌1.9%，报0.7712英镑。

美元指数盘初触及逾两周最低的93.449，尾盘跌0.6%，报93.654。

欧元兑日圆升0.1%，报117.60日圆，远高于周四触及的三年低点115.51日圆。欧元兑美元升0.3%，报1.1309美元。(完)