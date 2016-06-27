英镑刷新31年低点且欧元大跌 英国脱欧余震未消

* 英镑触及31年新低1.3122美元

* 欧元大跌0.9%，仍高于上周五的低点

* 日本央行可能干预汇市限制了日圆的升幅

路透纽约6月27日 - 英镑周一跌至31年新低，反映出英国投票脱欧后投资者沉重的悲观情绪，分析师预计未来几个月英镑将进一步深跌。欧元也下挫。

英镑兑美元GBP=D4触及1985年中来最低水准1.3122美元，较6月23日公投当日收盘水准暴跌了约11.7%。分析师预计，英镑将进一步下滑，交易商会密切关注公投的余波。

英镑兑美元纽约尾盘大跌3.8%至1.3182美元，尽管英国财政大臣奥斯本试图安抚市场，称英国经济形势良好，英国政府和央行会采取进一步行动。

欧元EUR也保持疲弱，纽约尾盘跌0.9%，报1.1011美元，盘中低见1.0971美元。今日日低仍略高于上周五触及的三个半月低点1.0909美元。

苏格兰分离主义可能发起新运动，欧盟的回应尚待确认，以及欧盟是否有能力应对反欧盟党派在欧洲各地发起的攻势，也都是英镑可能进一步下挫的原因。

“英镑并未遭遇全面恐慌，但不确定性不断升级将令英镑可能屡创新低，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

Manimbo表示，央行官员安抚性的讲话帮助支撑英镑，但英镑仍有可能在年底前跌穿1.20美元，因英国经济面临的不利因素占上风。

信贷评级机构标准普尔下调了英国的最后一个最高等级评等，但英镑仍高于日低。分析师表示，交易商对标普此举并不意外。

日圆兑美元受避险需求带动小涨，尽管市场对日本央行可能进场干预阻止日圆升势的预期限制了升幅。美元兑日圆JPY=跌0.3%，报101.92日圆，持于上周五触及的略高于99日圆的逾两年半低点上方。

美元兑瑞郎CHF=升至逾三周最高的0.9820瑞郎，分析师表示，瑞士央行进一步干预打压瑞郎的可能性助燃了美元的升势。

美元指数.DXY纽约尾盘升1.1%，报96.469。(完)