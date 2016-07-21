美元触及四个月高位 因对美联储年内升息的预期升温

路透纽约7月20日 - 美元周三走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美国联邦储备理事会(美联储)将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策。

美元近期因强劲的就业和通胀数据受益，数据提升美联储将在年底前升息的押注。

根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货的走势显示，投资者预计联储在12月会议前升息至少一次的机率增加。

自6月英国公投决定退欧以来，美联储升息的机率首次超过50%。

美元指数在欧洲交易时段触及97.323的峰值，为3月10日以来最高。尾盘报97.073，日内基本持平。

“如果人们认为，随着全球的注意力从英国退欧问题上移开，美联储将会调整其立场，重新考虑升息，这不会让我感到意外，”Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示。

美元兑日圆升0.77%，触及6月13日以来最高107.01日圆，重返英国退欧公投前的水平。

日圆近期遭抛售，因投资者对日本央行将会进一步放宽政策，甚至可能与日本政府共同行动的预期升温。

在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元兑美元基本持稳。分析师称，预计决策者将宣布保持政策不变，但可能暗示，倾向于在未来祭出进一步货币刺激政策。

另外，英镑跑赢其它主要货币，英镑兑美元升0.8%，报1.3216美元，之前，英国央行的一项调查结果显示，没有明确的迹象英国公投退欧后，经济活动放缓。英国央行货币政策委员福布斯表示，央行可能不急于降息，称现在的明智做法是‘保持冷静、继续前进。’

土耳其里拉兑美元大跌，之前，标普将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政治上的两极分化进一步削弱了国家的制衡机制。

美元兑里拉自上周五以来已累积攀升7.5%，当日该国部分军方人员发动政变，试图推翻埃尔多安总统。美元周三攀升至纪录高位3.0960里拉。(完)