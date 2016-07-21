美元触及四个月高位 因对美联储年内升息的预期升温

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月20日 - 美元周三走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美国联邦储备理事会(美联储)将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策。
美元近期因强劲的就业和通胀数据受益，数据提升美联储将在年底前升息的押注。
根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货的走势显示，投资者预计联储在12月会议前升息至少一次的机率增加。
自6月英国公投决定退欧以来，美联储升息的机率首次超过50%。
美元指数在欧洲交易时段触及97.323的峰值，为3月10日以来最高。尾盘报97.073，日内基本持平。
“如果人们认为，随着全球的注意力从英国退欧问题上移开，美联储将会调整其立场，重新考虑升息，这不会让我感到意外，”Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示。
美元兑日圆升0.77%，触及6月13日以来最高107.01日圆，重返英国退欧公投前的水平。
日圆近期遭抛售，因投资者对日本央行将会进一步放宽政策，甚至可能与日本政府共同行动的预期升温。
在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元兑美元基本持稳。分析师称，预计决策者将宣布保持政策不变，但可能暗示，倾向于在未来祭出进一步货币刺激政策。
另外，英镑跑赢其它主要货币，英镑兑美元升0.8%，报1.3216美元，之前，英国央行的一项调查结果显示，没有明确的迹象英国公投退欧后，经济活动放缓。英国央行货币政策委员福布斯表示，央行可能不急于降息，称现在的明智做法是‘保持冷静、继续前进。’
土耳其里拉兑美元大跌，之前，标普将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政治上的两极分化进一步削弱了国家的制衡机制。
美元兑里拉自上周五以来已累积攀升7.5%，当日该国部分军方人员发动政变，试图推翻埃尔多安总统。美元周三攀升至纪录高位3.0960里拉。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。