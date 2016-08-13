美元下滑 因零售销售数据令投资人担心美国第三季经济力道

路透纽约8月12日 - 美元周五走软，此前美国公布的7月零售销售意外持平，且7月生产者物价指数(PPI)也下滑，市场预期为上涨，这令投资人愈发担心美国第三季经济成长强度。

分析师原本预计7月零售销售上升0.4%。7月PPI为3月来首次下滑，且降幅为去年9月来最大。

“美元走软尤其是受美国零售销售数据影响，”Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示，并称“生产者物价数据也暗示通胀受限。”

周五公布的第三份报告显示，8月初消费者信心稳定，但家庭对收入的看法有所软化。第四份报告则显示企业6月在减少积压库存方面取得很大进展，企业积压库存自2015年第二季以来一直压制经济增长。

美元指数跌0.15%，报95.725，盘中一度跌至一周最低的95.254。美元兑日圆也大跌0.77%，报101.19日圆，美元兑欧元跌0.20%，报1.1159美元。

上周五数据显示7月美国非农就业岗位增幅大于预期，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息的预期升温后，美元走强。

不过本周美元回吐涨幅，因投资人预计不太可能在9月加息，而12月美联储会议还要等一些时日。

下周三，美联储将发布7月会议记录，之后市场焦点将转向8月26日美联储主席叶伦在杰克森霍尔年会上的讲话。

澳元和新西兰元收低，之前一度受美国数据带动转升。澳元和新西兰元在海外市场下滑，因之前数据显示中国7月经济活动放缓，投资增速为16年半来最慢。

中国经济活动在7月放缓，工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证中国经济仍处于深度调整之中，当前经济下行压力不容忽视

澳元兑美元跌0.65%，报0.7645美元，新西兰元兑美元跌0.18%，报0.7189美元。(完)