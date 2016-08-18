美元小跌 此前美联储会议记录令押注鹰派论调人士失望

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月17日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周三逆转稍早的升势下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表的7月会议记录显示，决策者普遍认为下次升息前需看到更多数据。
会议记录显示，美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场整体上乐观，但多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长放缓。
分析师称，会议记录令原本预计美联储会持有更偏鹰派基调的交易员感到失望。推高上述预期的原因是，纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特周二暗示，年底前可能升息。
“一些投资者也许有这样的感觉，也许是一种错误的感觉，即会议记录将确认昨日杜德利和洛克哈特讲话中提及的可能在9月升息的观点，”麦格理全球利率和外汇策略师Albert Wizman称。
“可能因此产生一些失望情绪。”
美元指数纽约尾盘下跌0.04%，报94.753，稍早上涨0.3%，报95.102，该指数曾一度下跌0.3%至94.510的盘中低位。
“会议记录没有支撑提前而不是推迟升息的观点，所以我认为美元走势将继续蹒跚，” EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计12月升息的机率为47%，低于会议发布前的58%。
美元虽下跌，但维持在今日的交易区间内，欧元兑美元尾盘上涨0.08%，报1.1285美元， 盘中高见1.1315，仍在周二触及的逾七周高位1.1322之下。
美元兑日圆尾盘下跌0.07%，报100.21日圆，会议记录发布后随即触及100.06日圆。盘中低位仍高于周二触及的逾七周低位99.53日圆。
美元兑瑞郎尾盘基本持平于0.9615瑞郎，会议记录发布后触及盘中低位0.9599瑞郎。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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