美元指数触及近八周低位 美联储会议记录显示意见分歧

路透纽约8月18日 - 美元兑欧元周四触及近八周最低水准，兑瑞郎也跌至八周低点，昨日公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，政策制定者仍倾向反对短期内加息。

周三公布的会议记录显示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观，但多位决策者表示，短期内不应升息，唯恐未来就业增长步伐放缓，而且委员表示他们希望“保留各种政策选项”。

会议记录让那些原本押注美联储态度可能更为强硬的人感到失望；此前纽约联储总裁杜德利周二表示，美联储最快可能9月升息。

杜德利周四重申整体经济仍在正轨。尽管美元一度因此缩减跌幅，但很快就摆脱杜德利讲话的影响，在午后交易时段扩大跌幅。

“杜德利称他的观点没有改变，但目前我认为市场有那么点又在消化美联储的鸽派基调，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称。

欧元兑美元触及日高1.1356美元，美元兑瑞郎跌至0.9540瑞郎日低。美元兑日圆也跌至99.66日圆，仅略高于周二触及的逾七周低点99.53日圆。

美元指数纽约尾盘跌0.58%，报94.170，盘中创下近八周最低的94.141。

根据CME Group的FedWatch程序，周四联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计今年美联储升息的机率为48.8%。

分析师表示，同近期美联储官员的讲话相比，美联储会议记录对美元的冲击最大。

“当我们没有从联储会议记录中看到毫不含糊的鹰派论调，就好像是为美元进一步卖盘打开了大门。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

尾盘，欧元兑美元升0.56%，报1.1350美元，美元兑瑞郎跌0.79%，报0.9538瑞郎，美元兑日圆跌0.29%，报99.95日圆。(完)