美元下跌 此前美联储维持利率不变

路透纽约9月21日 - 美元兑一篮子货币周三续跌，此前美国联邦储备委员会(美联储)维持货币政策不变，并预计未来数年升息力度将减弱。

美联储强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。它还表示，近几个月美国经济活动加速，就业增长“稳健”。

但据与声明一道发布的预估中值显示，决策者将今年升息次数预期从之前的两次下调至一次，还预计明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期。

“点阵图已经大幅走低，”瑞士信贷外汇策略师Alvise Marino在谈到联储不再那么激进的升息预估时称，“这本身就是朝着鸽派发展。”

但美元跌幅受限，因联储声明表示，12月升息的大门仍开着，美银美林外汇策略师Ian Gordon称。

美元指数跌幅扩大，至五日低位的95.515，下跌逾0.50%，从稍早触及的逾六周高位96.333回落。

美联储1800GMT发布政策声明后，美元兑日圆跌至三周半低位的100.37日圆，全日下跌1.3%。

根据CME Group的FedWatch，交易员预计12月升息的可能性在声明发表后小幅上涨，从周二的59.2%上涨至59.3%。

美元兑日圆在声明发表前已经下跌1%，因日本央行周三稍早宣布对货币政策框架进行调整。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改以利率为目标，试图通过此举实现通胀目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

投资者对日本央行通过新举措提振通胀的能力表示怀疑，驱动日圆兑美元走高。

欧元兑美元小幅走高，联储声明发表后升至1.1196美元的盘中高位，收复了稍早的失地。(完)