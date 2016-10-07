美元指数升至两个月高位 受良好的美国数据提振

路透纽约10月6日 - 美元兑一篮子货币周四升至两个月最高水准，美国就业数据令人鼓舞，巩固对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息的预期。

英镑兑美元跌至31年低位，因投资者重新担心英国“硬性退欧”将带来的后果。

美国劳工部表示，上周初请失业金人数意外下降至近43年低位。

美国非农就业报告将在周五1230 GMT公布，路透调查显示，分析师预计9月就业岗位将增加17.5万个。

美国供应管理协会(ISM)周三公布的9月美国服务业指数触及11个月高位，按月升幅为纪录最大。

“看来美国经济第三季末反弹，”DailyFX汇市策略师Christopher Vecchio说。

美国和德国公债利差不断走宽，这也支撑美元。两国两年期公债利差周四报1.52%，为十年来最宽水准。

美元指数纽约尾盘上涨0.55%，报96.658，此前触及7月底来最高水准。

美元兑日圆盘中给触及一个月高位，尾盘上涨0.5%，报104.04日圆。

欧元兑美元下滑，此前欧洲央行(ECB)9月会议记录显示，与会的利率政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持。

会议记录打消了对欧洲央行可能考虑缩减月度购债规模的臆测，因央行可能最早在明年3月结束购债计划。

欧元兑美元跌0.4%，报1.1153美元。

欧元兑日圆触及近五周高位116.28日圆，之后回落至116.03日圆，日内涨0.05%。

英镑兑美元下跌，因投资者担心英国政府被视为“硬性退欧”的立场，会损害英国经济。

“我的基本预设情景是英国很难避开衰退。明年头两季将极度负面，”Indosuez Wealth Management外汇和贵金属部门主管Davis Hall说。

英镑兑美元下挫1%，报1.2626美元，此前触及30年新低1.2622美元。

英镑兑欧元周四稍早降至五年低位0.8851英镑，纽约尾盘下挫0.5%，报0.8832英镑。(完)