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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 07:59 BJT

《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线走强，大宗商品货币受挫

* 美元兑日圆回落到120.00下方，欧元兑日圆持于135.00下方

* 围绕中国的担忧打压风险人气

* 美联储官员发出的关于升息时机的信息不一，未带来帮助

路透悉尼9月29日 - 日圆周二亚洲盘初全线走坚，受全球股市大跌引发的避险资金流动支撑，避险情绪严重拖累大宗商品货币。

数据显示中国8月工业企业利润创四年来最大降幅后 ，对中国经济体质的担忧升温，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发出的关于升息时机的信息不一，亦未带来帮助。

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