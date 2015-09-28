《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线走强，大宗商品货币受挫

* 美联储官员发出的关于升息时机的信息不一，未带来帮助

数据显示中国8月工业企业利润创四年来最大降幅后 ，对中国经济体质的担忧升温，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发出的关于升息时机的信息不一，亦未带来帮助。