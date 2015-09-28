《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线走强，大宗商品货币受挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元兑日圆回落到120.00下方，欧元兑日圆持于135.00下方
* 围绕中国的担忧打压风险人气
* 美联储官员发出的关于升息时机的信息不一，未带来帮助
路透悉尼9月29日 - 日圆周二亚洲盘初全线走坚，受全球股市大跌引发的避险资金流动支撑，避险情绪严重拖累大宗商品货币。
数据显示中国8月工业企业利润创四年来最大降幅后 ，对中国经济体质的担忧升温，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发出的关于升息时机的信息不一，亦未带来帮助。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”