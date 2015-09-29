《全球汇市》避险情绪升温支撑日圆全线走强，大宗商品货币受挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然我们不会忽视这一点，但重要的是升息速度，而不是具体的升息时机；美联储料将渐进式的升息，可能限制美债收益率的上行压力。”
周二亚洲无重大数据和事件出炉，令汇市再次从股市中寻求指引。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1226 1.1243 -0.15 -7.20 1.2097
美元/日圆 119.85 119.91 -0.05 0.33 119.68
欧元/日圆 134.54 134.81 -0.20 -7.35 144.78
美元/瑞郎 0.9747 0.9731 0.16 -1.95 0.9941
英镑/美元 1.5160 1.5171 -0.07 -2.65 1.5573
美元/加元 1.3397 1.3398 -0.01 15.31 1.1618
澳元/美元 0.6969 0.6989 -0.29 -14.68 0.8168
新西兰元/美元 0.6306 0.6324 -0.28 -19.12 0.7797
澳元/日圆 83.520 83.810 -0.35 -14.54 97.750
新西兰元/日圆 75.580 75.830 -0.33 -19.17 93.310
英镑/日圆 181.69 181.93 -0.13 -2.23 186.38
澳元/新西兰元 1.1046 1.1034 0.11 5.51 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/许娜/徐文焰/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”