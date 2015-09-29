更新版 1-《全球汇市》美元下滑，商品货币回稳

* 美国升息预期降温

* 嘉能可股价反弹，商品货币回稳

* 全球股市下挫，令部分投资人不安 (新增文末收盘表格)

路透纽约9月29日 - 美元兑其他主要货币周二下滑，全球市场波动性令美国升息前景蒙尘，而受创的加元和澳元等商品货币回稳。

全球股市跌至逾两年低点，因原材料价格和新兴市场仍承压。商品价格小涨，但仍在多年低点附近，受对主要商品消费国－中国经济放缓的忧虑牵绊。

矿业和贸易巨擘嘉能可 在伦敦市场反弹17%，扶助澳元和加元的表现。周一该股股价暴跌约三分之一，因投资人担心该公司债务问题。

澳元周二盘中多数时间上扬，纽约尾盘持平，报0.6989美元，从0.6934美元的低点反弹。美元兑加元 升0.25%，报1.3429加元，盘中稍早一度触及11年高位。

美元指数 在平盘上下游走，尾盘跌0.15%，在周五美国公布就业报告前交易员交投谨慎。就业报告可能证实美国就业市场相对活跃。

“投资人一方面预计美元将走强，一方面又担心金融市场波动，”Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne表示，“这种环境下，投资人不愿大举押注。”

对全球经济的担忧加剧、近期股市大幅修正且美联储官员的讲话传递出的信息不一，令美国短期公债收益率 下跌，压制美元。

瑞郎兑美元 持稳，报0.9726瑞郎。日圆兑美元 小涨至119.66日圆。

“市场认为最新一波厌恶风险情绪会促使美联储推迟升息，”Nordea汇市策略师Niels Christensen指出，“这打压美元，而日圆和瑞郎走强。”

欧元兑美元 持稳，兑日圆 尾盘跌0.1%，因西班牙9月消费者物价以七个月最快速度下降，且德国数据显示通胀困于零水准附近。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1245 1.1243 +0.02 -7.04 1.2097

美元/日圆 119.71 119.91 -0.17 +0.03 119.68

欧元/日圆 134.68 134.79 -0.08 -6.97 144.77

美元/瑞郎 0.9714 0.9731 -0.17 -2.28 0.9941

英镑/美元 1.5147 1.5171 -0.16 -2.74 1.5573

美元/加元 1.3419 1.3398 +0.16 +15.50 1.1618

澳元/美元 0.6982 0.6989 -0.10 -14.52 0.8168

欧元/瑞郎 1.0928 1.0945 -0.16 -9.13 1.2026

欧元/英镑 0.7421 0.7406 +0.20 -4.31 0.7755

新西兰元/美元 0.6340 0.6324 +0.25 -18.69 0.7797

美元/挪威克朗 8.4713 8.5228 -0.60 +13.37 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5322 9.5955 -0.66 +5.45 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3845 8.4605 -0.90 +7.56 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4359 9.5131 -0.81 -0.35 9.4688