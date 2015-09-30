《全球汇市》美元受民间就业数据提振上涨，本季升0.80%

* 美国民间就业数据助燃美元涨势

* 美元在五个季度中第四季上涨

* 通胀数据迟滞令欧洲央行继续受压

路透纽约9月30日 - 美元周三受强劲的民间就业数据提振上涨，本季略有斩获，而欧元受欧元区已经陷入通缩的消息拖累回落。

今日上涨令美元第三季可能净升0.80%，在过去五个季度中为第四季上涨，期内美元兑其他主要货币走强。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业人数增加20.0万人，超过分析师的预估，表明就业增速或足以推动美联储在今年晚些时候加息。

消息提振美元指数 周三升0.45%，自去年年中以来受美国相对强劲的经济表现和升息预期带动，美元一路攀升。

由于美股主要股指上扬超过1%，且美国公债收益率上涨，美元兑日圆 升0.20%，至略低于120日圆。美元兑瑞郎 走坚，兑英镑 则小跌。

欧元区通胀报告公布后，欧元兑美元 下挫0.75%，报1.1166美元，兑英镑 跌0.5%。

官方周三公布的初值数据显示，欧元区9月物价较上年同期下跌0.1%，为六个月首见，凸显出大宗商品价格大跌之际通缩风险挥之不去。该数据不及预期，且远低于欧洲央行设定的略低于2%目标。

报告带动了对欧洲央行将扩大或延长购买资产计划的臆测，而美国则准备升息。

交易商称，尽管欧洲央行更关注通胀预期，且倾向于忽略总体通胀率下跌，但该通胀长期为负，将加深一些主要决策者对欧元走强导会致金融条件收紧的忧虑。

“疲弱的数据一如预期，会令欧洲央行可能不得不扩大每月600亿欧元购债计划的预期升温，”SEB汇市策略师Richard Falkenhall表示。

交易商表示，定于周五公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三在银行业会议上发表了讲话，但没有对利率等政策事务置评。(完)

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