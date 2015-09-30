更新版 1-《全球汇市》美元受民间就业数据提振上涨，本季升0.80%

* 美国民间就业数据助燃美元涨势

* 美元在五个季度中第四季上涨

* 通胀数据迟滞令欧洲央行继续受压 (新增文末表格)

路透纽约9月30日 - 美元周三受强劲的民间就业数据提振上涨，本季略有斩获，而欧元受欧元区已经陷入通缩的消息拖累回落。

今日上涨令美元第三季可能净升0.80%，在过去五个季度中为第四季上涨，期内美元兑其他主要货币走强。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业人数增加20.0万人，超过分析师的预估，表明就业增速或足以推动美联储在今年晚些时候加息。

消息提振美元指数 周三升0.45%，自去年年中以来受美国相对强劲的经济表现和升息预期带动，美元一路攀升。

由于美股主要股指上扬超过1%，且美国公债收益率上涨，美元兑日圆 升0.20%，至略低于120日圆。美元兑瑞郎 走坚，兑英镑 则小跌。

欧元区通胀报告公布后，欧元兑美元 下挫0.75%，报1.1166美元，兑英镑 跌0.5%。

官方周三公布的初值数据显示，欧元区9月物价较上年同期下跌0.1%，为六个月首见，凸显出大宗商品价格大跌之际通缩风险挥之不去。该数据不及预期，且远低于欧洲央行设定的略低于2%目标。

报告带动了对欧洲央行将扩大或延长购买资产计划的臆测，而美国则准备升息。

交易商称，尽管欧洲央行更关注通胀预期，且倾向于忽略总体通胀率下跌，但该通胀长期为负，将加深一些主要决策者对欧元走强导会致金融条件收紧的忧虑。

“疲弱的数据一如预期，会令欧洲央行可能不得不扩大每月600亿欧元购债计划的预期升温，”SEB汇市策略师Richard Falkenhall表示。

交易商表示，定于周五公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三在银行业会议上发表了讲话，但没有对利率等政策事务置评。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1176 1.1245 -0.61 -7.61 1.2097

美元/日圆 119.84 119.71 +0.11 +0.13 119.68

欧元/日圆 133.94 134.68 -0.55 -7.48 144.77

美元/瑞郎 0.9727 0.9714 +0.13 -2.15 0.9941

英镑/美元 1.5127 1.5147 -0.13 -2.86 1.5573

美元/加元 1.3312 1.3419 -0.80 +14.58 1.1618

澳元/美元 0.7017 0.6982 +0.50 -14.09 0.8168

欧元/瑞郎 1.0880 1.0928 -0.44 -9.53 1.2026

欧元/英镑 0.7385 0.7421 -0.49 -4.77 0.7755

新西兰元/美元 0.6393 0.6340 +0.84 -18.01 0.7797

美元/挪威克朗 8.5135 8.4713 +0.50 +13.94 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5150 9.5322 -0.18 +5.26 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3675 8.3845 -0.20 +7.34 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3531 9.4359 -0.88 -1.22 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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