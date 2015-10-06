更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因预期美联储推迟升息

(新增文末表格)

* 数据显示8月美国贸易逆差扩大

* 对日本央行会议结果的不确定性，限制日圆升幅

* 澳洲央行维持政策不变后，澳元走强

路透纽约10月6日 - 美元兑一篮子主要货币周二下滑，因投资人持续预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年不会升息；而对日本央行会议结果的不确定性，则限制了日圆的升幅。

美国商务部周二公布的数据显示，美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。 这巩固了对美联储将要等到明年才会升息的预期。上周五美国公布的就业报告疲弱，已带动了对美联储将推迟升息的预期。

这一前景殃及美元。美联储升息会令美元得益，因预计会带动投资资金流入美国。

“近期美国的经济数据趋弱，美元出现一些挣扎。”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。数据“肯定令市场预计美联储将推迟收紧政策。”她指出。

日本央行周二开始为期两日的货币政策会议。对是否央行会维持政策不变，抑或暗示扩大刺激计划的不确定性限制了日圆兑美元的升幅。

美元兑日圆 纽约尾盘跌0.18%，报120.245日圆，纽约汇市盘初一度触及逾一周高位120.575日圆。

“部分市场人士预计日本央行很快会推出某种形式的宽松措施，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin表示，“我认为在那之前没有人希望真的推高日圆。”

澳元兑美元 纽约尾盘升逾1%，报0.7165美元，创逾两周高位，此前澳洲央行维持利率不变。澳洲央行发出的信息显示，其对经济增长面临的威胁并不特别担忧，这打压了对该央行今年将进一步降息的猜测。

欧元兑美元 尾盘升0.70%，报1.12685美元。美元兑瑞郎 尾盘跌0.92%，报0.96700瑞郎。

美元指数 尾盘跌0.64%，报95.488。

美股标普500指数 尾盘跌约0.4%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1268 1.1185 +0.74 -6.85 1.2097

美元/日圆 120.23 120.45 -0.18 +0.46 119.68

欧元/日圆 135.46 134.71 +0.56 -6.43 144.77

美元/瑞郎 0.9667 0.9751 -0.86 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.5221 1.5143 +0.52 -2.26 1.5573

美元/加元 1.3032 1.3084 -0.40 +12.17 1.1618

澳元/美元 0.7163 0.7081 +1.16 -12.30 0.8168

欧元/瑞郎 1.0897 1.0912 -0.14 -9.39 1.2026

欧元/英镑 0.7397 0.7386 +0.15 -4.62 0.7755

新西兰元/美元 0.6537 0.6486 +0.79 -16.16 0.7797

美元/挪威克朗 8.2680 8.4036 -1.61 +10.65 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3308 9.4047 -0.79 +3.23 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2346 8.3365 -1.22 +5.63 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2844 9.3306 -0.50 -1.95 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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