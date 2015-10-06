《全球汇市》日圆在日央行决定公布前维持守势，美元亦走疲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲央行周二公布令人失望的中性政策声明后，澳元空头急忙回撤。
美元表现欠佳，兑日圆 从120.575的高点小跌至120.245。欧元兑美元 走强至1.1267，打压美元指数 回落至95.468，接近美国非农就业数据出炉后触及的低点95.218。
周三亚洲市场没什么能够左右市场走势的数据出炉，关注焦点落在日本央行会议决议上。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1265 1.1268 -0.03 -6.88 1.2097
美元/日圆 120.25 120.23 0.02 0.66 119.68
欧元/日圆 135.46 135.48 -0.01 -6.72 144.78
美元/瑞郎 0.9675 0.9667 0.08 -2.68 0.9941
英镑/美元 1.5224 1.5221 0.02 -2.24 1.5573
美元/加元 1.3035 1.3032 0.02 12.20 1.1618
澳元/美元 0.7159 0.7163 -0.06 -12.35 0.8168
新西兰元/美元 0.6544 0.6537 0.11 -16.07 0.7797
澳元/日圆 86.090 86.120 -0.03 -11.91 97.750
新西兰元/日圆 78.690 78.590 0.13 -15.84 93.310
英镑/日圆 183.07 183.00 0.04 -1.49 186.38
澳元/新西兰元 1.0938 1.0938 0.00 4.48 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王丽鑫/陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/徐文焰/张若琪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”