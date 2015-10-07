《全球汇市》日圆全线上涨，因日本央行未暗示会进一步放松政策

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1236 1.1268 -0.28 -7.12 1.2097
美元/日圆 120.00 120.23 -0.19 0.45 119.68
欧元/日圆 134.81 135.46 -0.48 -7.17 144.77
美元/瑞郎 0.9682 0.9667 0.16 -2.61 0.9941
英镑/美元 1.5274 1.5221 0.35 -1.92 1.5573
美元/加元 1.3011 1.3032 -0.16 11.99 1.1618
澳元/美元 0.7199 0.7163 0.50 -11.86 0.8168
新西兰元/美元 0.6612 0.6537 1.15 -15.20 0.7797
欧元/瑞郎 1.0876 1.0897 -0.19 -9.56 1.2026
欧元/英镑 0.7352 0.7397 -0.61 -5.20 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2817 9.2844 -0.03 -1.35 9.4688
美元/挪威克朗 8.2588 8.2680 -0.11 10.53 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/张明钧/王洋/李春喜/蔡美珍)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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