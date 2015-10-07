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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 16:12 BJT

《全球汇市》日圆全线上涨，因日本央行未暗示会进一步放松政策

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1236 1.1268 -0.28 -7.12 1.2097

美元/日圆 120.00 120.23 -0.19 0.45 119.68

欧元/日圆 134.81 135.46 -0.48 -7.17 144.77

美元/瑞郎 0.9682 0.9667 0.16 -2.61 0.9941

英镑/美元 1.5274 1.5221 0.35 -1.92 1.5573

美元/加元 1.3011 1.3032 -0.16 11.99 1.1618

澳元/美元 0.7199 0.7163 0.50 -11.86 0.8168

新西兰元/美元 0.6612 0.6537 1.15 -15.20 0.7797

欧元/瑞郎 1.0876 1.0897 -0.19 -9.56 1.2026

欧元/英镑 0.7352 0.7397 -0.61 -5.20 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2817 9.2844 -0.03 -1.35 9.4688

美元/挪威克朗 8.2588 8.2680 -0.11 10.53 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/张明钧/王洋/李春喜/蔡美珍)

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