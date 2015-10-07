《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎上涨，因风险意愿升温

* 欧元和瑞郎下滑，因全球经济成长乐观情绪

* 美元兑日圆下滑，此前日本央行维持政策不变

* 澳元和新西兰元保持动能

路透纽约10月7日 - 美元兑欧元和瑞郎周三上涨，受对全球经济成长乐观情绪提振风险意愿带动，而在日本央行维持货币政策不变后，日圆兑美元走强。

分析师重申，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)自2006年来首次升息的时间预期推迟至明年，而预计，欧洲央行和日本央行有可能追加刺激措施，凸显央行货币政策宽松的背景。

这一背景令交易商放心，支撑性的央行政策不太可能扰乱全球经济成长。

“这是一个风险意愿上升的环境，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，“投资人感觉良好。”他还指出，中国长达一周的假期也令市场风险意愿增强。

目前投资人主要担心的就是中国引领的全球经济成长放缓。中国为全球第二大经济体。

风险意愿增强令美元得益，美元兑欧元和瑞郎上涨。鉴于欧元和瑞郎收益较低，交易商通常会在忧虑之时买入和持有，在风险意愿上升时卖出。

分析师表示，对美联储推迟升息的担心限制了投资资金流入美国，从而也牵制了美元兑欧元和瑞郎的升幅。

美元兑日圆小跌，此前日本央行维持货币政策不变，尽管传闻央行可能放缓政策。美元兑日圆 纽约尾盘跌0.24%，报119.950日圆。

“日本央行按兵不动的情况可能对日圆有所帮助，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

澳元和新西兰元等商品货币保持了近期的动能。澳元兑美元触及逾两周最高的0.7235美元，而新西兰元兑美元也升至逾六周高位0.6647美元。

欧元兑美元 尾盘跌0.22%，报1.12475美元。美元兑瑞郎 升0.54%，报0.97245瑞郎。美元指数 尾盘微升0.05%，报95.495。