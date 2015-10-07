《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎上涨，因风险意愿升温

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
* 欧元和瑞郎下滑，因全球经济成长乐观情绪
* 美元兑日圆下滑，此前日本央行维持政策不变
* 澳元和新西兰元保持动能
路透纽约10月7日 - 美元兑欧元和瑞郎周三上涨，受对全球经济成长乐观情绪提振风险意愿带动，而在日本央行维持货币政策不变后，日圆兑美元走强。
分析师重申，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)自2006年来首次升息的时间预期推迟至明年，而预计，欧洲央行和日本央行有可能追加刺激措施，凸显央行货币政策宽松的背景。
这一背景令交易商放心，支撑性的央行政策不太可能扰乱全球经济成长。
“这是一个风险意愿上升的环境，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，“投资人感觉良好。”他还指出，中国长达一周的假期也令市场风险意愿增强。
目前投资人主要担心的就是中国引领的全球经济成长放缓。中国为全球第二大经济体。
风险意愿增强令美元得益，美元兑欧元和瑞郎上涨。鉴于欧元和瑞郎收益较低，交易商通常会在忧虑之时买入和持有，在风险意愿上升时卖出。
分析师表示，对美联储推迟升息的担心限制了投资资金流入美国，从而也牵制了美元兑欧元和瑞郎的升幅。
美元兑日圆小跌，此前日本央行维持货币政策不变，尽管传闻央行可能放缓政策。美元兑日圆 纽约尾盘跌0.24%，报119.950日圆。
“日本央行按兵不动的情况可能对日圆有所帮助，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
澳元和新西兰元等商品货币保持了近期的动能。澳元兑美元触及逾两周最高的0.7235美元，而新西兰元兑美元也升至逾六周高位0.6647美元。
欧元兑美元 尾盘跌0.22%，报1.12475美元。美元兑瑞郎 升0.54%，报0.97245瑞郎。美元指数 尾盘微升0.05%，报95.495。
美股标普500指数 尾盘上扬约0.7%。 (完)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
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