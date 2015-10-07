更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎上涨，因风险意愿升温

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
(新增文末表格)
* 欧元和瑞郎下滑，因全球经济成长乐观情绪
* 美元兑日圆下滑，此前日本央行维持政策不变
* 澳元和新西兰元保持动能
路透纽约10月7日 - 美元兑欧元和瑞郎周三上涨，受对全球经济成长乐观情绪提振风险意愿带动，而在日本央行维持货币政策不变后，日圆兑美元走强。
分析师重申，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)自2006年来首次升息的时间预期推迟至明年，而预计欧洲央行和日本央行有可能追加刺激措施，凸显央行货币政策宽松的背景。
这一背景令交易商放心，支撑性的央行政策不太可能扰乱全球经济成长。
“这是一个风险意愿上升的环境，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，“投资人感觉良好。”他还指出，中国长达一周的假期也令市场风险意愿增强。
目前投资人主要担心的就是中国引领的全球经济成长放缓。中国为全球第二大经济体。
风险意愿增强令美元得益，美元兑欧元和瑞郎上涨。鉴于欧元和瑞郎收益较低，交易商通常会在忧虑之时买入和持有，在风险意愿上升时卖出。
分析师表示，对美联储推迟升息的担心限制了投资资金流入美国，从而也牵制了美元兑欧元和瑞郎的升幅。
美元兑日圆小跌，此前日本央行维持货币政策不变，尽管传闻央行可能放缓政策。美元兑日圆 纽约尾盘跌0.24%，报119.950日圆。
“日本央行按兵不动的情况可能对日圆有所帮助，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
澳元和新西兰元等商品货币保持了近期的动能。澳元兑美元触及逾两周最高的0.7235美元，而新西兰元兑美元也升至逾六周高位0.6647美元。
欧元兑美元 尾盘跌0.22%，报1.12475美元。美元兑瑞郎 升0.54%，报0.97245瑞郎。美元指数 尾盘微升0.05%，报95.495。
美股标普500指数 尾盘上扬约0.7%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1235 1.1268 -0.29 -7.13 1.2097
美元/日圆 120.00 120.23 -0.19 +0.27 119.68
欧元/日圆 134.83 135.46 -0.47 -6.87 144.77
美元/瑞郎 0.9730 0.9667 +0.65 -2.12 0.9941
英镑/美元 1.5314 1.5221 +0.61 -1.66 1.5573
美元/加元 1.3055 1.3032 +0.18 +12.37 1.1618
澳元/美元 0.7204 0.7163 +0.57 -11.80 0.8168
欧元/瑞郎 1.0938 1.0897 +0.38 -9.05 1.2026
欧元/英镑 0.7333 0.7397 -0.87 -5.44 0.7755
新西兰元/美元 0.6608 0.6537 +1.09 -15.25 0.7797
美元/挪威克朗 8.2072 8.2680 -0.74 +9.84 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2303 9.3308 -1.08 +2.11 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2455 8.2346 +0.13 +5.77 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2671 9.2844 -0.19 -2.13 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿/孙茉莉)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。