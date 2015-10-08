更新版 1-《全球汇市》美元走贬但跌幅收敛，美联储会议记录强化明年升息预期

(新增文末表格)

* 欧元兑美元在美联储发布会议纪录后触及逾两周高位

* 美元兑瑞士法郎跌至近三周低位

* 美联储会议记录强化了2016年升息的预期

路透纽约10月9日 - 美元兑欧元周四触及逾两周来的最低水平，但跌幅快速收窄，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布9月会议记录强化了直到明年才会升息的预期。

会议记录显示，多位与会委员认为全球状况给美国构成了日益严峻的下档风险。部分与会委员警告称在通胀仍处于低位的情况下“过早”升息可能损及联储的信誉。

美联储在9月会议上决定维持利率不变，令大部份市场人士意外。

“对会议记录中关于通胀的近期前景更加鸽派的表述，美元作出了负面反应。”Aberdeen Asset Management资深固定收益投资专家Patrick Maldari称。

美元在会议记录公布后最初下跌，因市场对会议记录的解释认为比预期的更鸽派，但美元很快缩减跌幅，因市场认为会议记录与联储主席叶伦在9月新闻发布会上的言论差别不大。

会议记录公布后，欧元兑美元触及1.13280美元，是自9月21日以来的最高水准。美元兑瑞士法郎触及0.96230瑞士法郎，是自近三周来的最低水平。

美元指数在会议记录发布后也触及近三周来最低水平94.984，但随后缩小跌幅，最新为下跌0.21%，报95.294，与会议记录公布前水平基本持平。

分析师称，尽管会议记录发布后美元下跌，但该记录仅强化了美联储将2006年来首次升息时间推迟至明年的预期。

“会议记录并未改变谨慎情绪仍将占主导的观点。”道明证券资深货币策略师Mazen Issa称。

联邦基金期货暗示，交易商仍预计美联储在10月27-28日会议上决定升息的可能性仅为7%，在12月15-16日会议上决定升息的可能性为39%。

欧元兑美元 最新涨0.33%，报1.12750美元。欧元兑瑞士法郎 跌0.71%，报0.96660瑞士法郎。

美股标普500指数收涨0.88%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1278 1.1235 +0.38 -6.77 1.2097

美元/日圆 119.91 120.00 -0.08 +0.19 119.68

欧元/日圆 135.19 134.83 +0.27 -6.62 144.77

美元/瑞郎 0.9661 0.9730 -0.71 -2.82 0.9941

英镑/美元 1.5344 1.5314 +0.20 -1.47 1.5573

美元/加元 1.3015 1.3055 -0.31 +12.02 1.1618

澳元/美元 0.7257 0.7204 +0.74 -11.15 0.8168

欧元/瑞郎 1.0892 1.0938 -0.42 -9.43 1.2026

欧元/英镑 0.7342 0.7333 +0.12 -5.33 0.7755

新西兰元/美元 0.6662 0.6608 +0.82 -14.56 0.7797

美元/挪威克朗 8.1396 8.2072 -0.82 +8.93 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1769 9.2303 -0.58 +1.52 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2445 8.2455 -0.01 +5.76 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2982 9.2671 +0.34 -1.80 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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