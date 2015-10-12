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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 11:41 BJT

《全球汇市》美元在三周低位附近徘徊，澳元创七周高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1371 1.1354 0.15 -6.00 1.2097

美元/日圆 120.16 120.25 -0.07 0.59 119.68

欧元/日圆 136.63 136.55 0.06 -5.92 144.78

美元/瑞郎 0.9608 0.9613 -0.05 -3.35 0.9941

英镑/美元 1.5332 1.5303 0.19 -1.55 1.5573

美元/加元 1.2916 1.2941 -0.19 11.17 1.1618

澳元/美元 0.7340 0.7331 0.12 -10.14 0.8168

新西兰元/美元 0.6699 0.6690 0.13 -14.08 0.7797

澳元/日圆 88.200 88.190 0.01 -9.75 97.750

新西兰元/日圆 80.500 80.390 0.14 -13.90 93.310

英镑/日圆 184.23 184.08 0.08 -0.87 186.38

澳元/新西兰元 1.0947 1.0949 -0.02 4.57 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/张若琪/汪红英/李春喜; 审校 戴素萍/高琦/杜明霞/郑茵)

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