重发-《全球汇市》美元在三周低位附近徘徊，美联储年底是否升息仍存疑

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* 美元指数在上周五触及的三周低位附近徘徊

* 美联储副主席费舍尔：12月升息“是预期，不是承诺”

* 澳元创下七周新高

路透伦敦10月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一在三周低位附近徘徊，因外界怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否会升息。

FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)是最新一名央行官员，对12月升息机率发表模棱两可的谈话。市场本预期12月肯定升息，但有关中国及发达经济体能否承受美元升值的担忧加剧，打破了这种肯定看法。

美联储措辞变温和推动美元兑欧元较今年高点下跌近10美分。但美元过去一周的困境主要与新兴市场反弹，以及澳元和新西兰元等大宗商品相关货币有关。

“MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上周上涨近8%，因此部分新兴市场及与风险偏好正向关联度最大的10国集团(G10)货币短期前景看似不错，”BMO的策略师Stephen Gallo说。

“美元兑欧元和日圆可能进一步下跌，但主要将追随趋势。美元的大部分跌势还是与新兴货币有关。”

美元指数 日内跌0.1%至94.73，仍接近上周五触及的9月18日以来低点94.692。

美元兑日圆 小跌至120.14日圆，兑欧元 下跌0.1%，至1.1370美元；欧元兑美元周五曾触及三周高点1.13875。

欧洲央行德拉吉周五表示，央行准备好调整现行刺激方案的规模、组成及时间长度，这让市场更加认为，欧洲央行对欧元汇率感到担忧。

这令欧元涨势消退，但大型银行目前对欧元后市看法分歧。汇丰预期欧元将升至1.18，摩根大通及摩根士丹利预期欧元未来数月持稳，巴克莱、德意志银行及高盛皆预测欧元兑美元明年跌破1美元。

一些分析师对过去一周大宗商品相关货币的涨势感到惊讶。

“我个人原认为涨势应该停了，”三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino说道。“这可能还要持续一阵子，直到各种货币都回升至8月11日所及水准。如果是这样，就澳元来看，可能会升至0.74美元左右。”

澳元/美元 再涨0.3%至七周高点0.7360美元，上周已上扬4%，录得2011年底以来最大单周涨幅。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1376 1.1354 0.19 -5.96 1.2097

美元/日圆 120.17 120.25 -0.07 0.59 119.68

欧元/日圆 136.71 136.59 0.09 -5.86 144.77

美元/瑞郎 0.9613 0.9613 0.00 -3.30 0.9941

英镑/美元 1.5357 1.5303 0.35 -1.39 1.5573

美元/加元 1.2906 1.2941 -0.27 11.09 1.1618

澳元/美元 0.7364 0.7331 0.45 -9.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6730 0.6690 0.60 -13.68 0.7797

欧元/瑞郎 1.0940 1.0919 0.19 -9.03 1.2026

欧元/英镑 0.7403 0.7410 -0.09 -4.54 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3098 9.3119 -0.02 -1.05 9.4688

美元/挪威克朗 8.0805 8.0770 0.04 8.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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