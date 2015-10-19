《全球汇市》欧元在本周欧洲央行会议前走低，美元上扬

* 欧元走软，因投资者关注周四举行的欧洲央行会议

* 预计美联储在下周的政策会议上不会采取行动

路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周一跌至10日低位，因投资者关注欧洲央行本周稍后举行的政策会议，央行可能在此次会议为祭出更多刺激举措，以提振区内通胀铺路。

尽管多数投资者认为，欧洲央行在12月会议前不会宣布任何新的举措，但他们看到了央行在周四会议上暗示可能进一步放宽政策的风险，且押注欧洲央行总裁德拉吉至少会试图通过讲话来压低欧元。

“我认为欧洲央行将会在周四会议上对抗欧元强势，”法国农业信贷银行的汇市策略师Mark McCormick表示，“我们预计央行不会宣布新的计划，但可能会为扩大量化宽松计划铺路。”

美元还受到上周美国公布的乐观经济数据支撑，其中包括消费者通胀数据强于预期，和初请失业金人口降至40年低位等。这些数据重燃了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能真的在今年升息的希望，从而提振美元。

不过，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示， “只有美联储12月升息的前景变得更加明确，”美元的升势才能持续。他表示，这可能受助于下周联邦公开市场委员会(FOMC)的声明基调更加强硬，或者是10月和11月非农就业岗位更加强劲增长。

纽约尾盘，欧元兑美元 回落0.2%，报1.1322美元，之前触及10日低位1.1307美元。欧元兑英镑 跌0.7%，报0.7322英镑，此前降至四周低位0.7304英镑。

多家银行预计，欧元兑美元年底前会跌至平价水平，因欧洲央行每月向经济注资600亿欧元。但自3月跌穿1.05美元后，欧元/美元已累计上扬9%，进一步加重了欧元区的通缩压力。

美元指数 上扬0.3%，报94.952。

在本周欧洲央行会议后，市场关注点将转向美联储下周举行的政策会议。周一根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商押注美联储在明年3月升息的机率为52%。