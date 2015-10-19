更新版 1-《全球汇市》欧元在本周欧洲央行会议前走低，美元上扬

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
* 欧元走软，因投资者关注周四举行的欧洲央行会议
* 预计美联储在下周的政策会议上不会采取行动 (新增文末表格)
路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周一跌至10日低位，因投资者关注欧洲央行本周稍后举行的政策会议，央行可能在此次会议为祭出更多刺激举措，以提振区内通胀铺路。
尽管多数投资者认为，欧洲央行在12月会议前不会宣布任何新的举措，但他们看到了央行在周四会议上暗示可能进一步放宽政策的风险，且押注欧洲央行总裁德拉吉至少会试图通过讲话来压低欧元。
“我认为欧洲央行将会在周四会议上对抗欧元强势，”法国农业信贷银行的汇市策略师Mark McCormick表示，“我们预计央行不会宣布新的计划，但可能会为扩大量化宽松计划铺路。”
美元还受到上周美国公布的乐观经济数据支撑，其中包括消费者通胀数据强于预期，和初请失业金人口降至40年低位等。这些数据重燃了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能真的在今年升息的希望，从而提振美元。
不过，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“只有美联储12月升息的前景变得更加明确，”美元的升势才能持续。他表示，这可能受助于下周联邦公开市场委员会(FOMC)的声明基调更加强硬，或者是10月和11月非农就业岗位更加强劲增长。
纽约尾盘，欧元兑美元 回落0.2%，报1.1322美元，之前触及10日低位1.1307美元。欧元兑英镑 跌0.7%，报0.7322英镑，此前降至四周低位0.7304英镑。
多家银行预计，欧元兑美元年底前会跌至平价水平，因欧洲央行每月向经济注资600亿欧元。但自3月跌穿1.05美元后，欧元/美元已累计上扬9%，进一步加重了欧元区的通缩压力。
美元指数 上扬0.3%，报94.952。
在本周欧洲央行会议后，市场关注点将转向美联储下周举行的政策会议。周一根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商押注美联储在明年3月升息的机率为52%。
旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，尽管自海外的巨大阻力使美国通胀处于低位，但美国经济成长势头良好，应在“近期”开始升息。威廉姆斯今年是有投票权的FOMC委员。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1324 1.1346 -0.19 -6.39 1.2097
美元/日圆 119.48 119.42 +0.05 -0.17 119.68
欧元/日圆 135.31 135.52 -0.15 -6.53 144.77
美元/瑞郎 0.9562 0.9534 +0.29 -3.81 0.9941
英镑/美元 1.5461 1.5434 +0.17 -0.72 1.5573
美元/加元 1.3017 1.2908 +0.84 +12.04 1.1618
澳元/美元 0.7249 0.7257 -0.11 -11.25 0.8168
欧元/瑞郎 1.0828 1.0825 +0.03 -9.96 1.2026
欧元/英镑 0.7323 0.7350 -0.37 -5.57 0.7755
新西兰元/美元 0.6786 0.6808 -0.32 -12.97 0.7797
美元/挪威克朗 8.1298 8.1097 +0.25 +8.80 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2162 9.2004 +0.17 +1.96 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3181 8.2447 +0.89 +6.70 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4214 9.3550 +0.71 -0.50 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)