更新版 1-《全球汇市》欧元在本周欧洲央行会议前走低，美元上扬

* 欧元走软，因投资者关注周四举行的欧洲央行会议

* 预计美联储在下周的政策会议上不会采取行动 (新增文末表格)

路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周一跌至10日低位，因投资者关注欧洲央行本周稍后举行的政策会议，央行可能在此次会议为祭出更多刺激举措，以提振区内通胀铺路。

尽管多数投资者认为，欧洲央行在12月会议前不会宣布任何新的举措，但他们看到了央行在周四会议上暗示可能进一步放宽政策的风险，且押注欧洲央行总裁德拉吉至少会试图通过讲话来压低欧元。

“我认为欧洲央行将会在周四会议上对抗欧元强势，”法国农业信贷银行的汇市策略师Mark McCormick表示，“我们预计央行不会宣布新的计划，但可能会为扩大量化宽松计划铺路。”

美元还受到上周美国公布的乐观经济数据支撑，其中包括消费者通胀数据强于预期，和初请失业金人口降至40年低位等。这些数据重燃了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能真的在今年升息的希望，从而提振美元。

不过，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“只有美联储12月升息的前景变得更加明确，”美元的升势才能持续。他表示，这可能受助于下周联邦公开市场委员会(FOMC)的声明基调更加强硬，或者是10月和11月非农就业岗位更加强劲增长。

纽约尾盘，欧元兑美元 回落0.2%，报1.1322美元，之前触及10日低位1.1307美元。欧元兑英镑 跌0.7%，报0.7322英镑，此前降至四周低位0.7304英镑。

多家银行预计，欧元兑美元年底前会跌至平价水平，因欧洲央行每月向经济注资600亿欧元。但自3月跌穿1.05美元后，欧元/美元已累计上扬9%，进一步加重了欧元区的通缩压力。

美元指数 上扬0.3%，报94.952。

在本周欧洲央行会议后，市场关注点将转向美联储下周举行的政策会议。周一根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商押注美联储在明年3月升息的机率为52%。

旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，尽管自海外的巨大阻力使美国通胀处于低位，但美国经济成长势头良好，应在“近期”开始升息。威廉姆斯今年是有投票权的FOMC委员。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1324 1.1346 -0.19 -6.39 1.2097

美元/日圆 119.48 119.42 +0.05 -0.17 119.68

欧元/日圆 135.31 135.52 -0.15 -6.53 144.77

美元/瑞郎 0.9562 0.9534 +0.29 -3.81 0.9941

英镑/美元 1.5461 1.5434 +0.17 -0.72 1.5573

美元/加元 1.3017 1.2908 +0.84 +12.04 1.1618

澳元/美元 0.7249 0.7257 -0.11 -11.25 0.8168

欧元/瑞郎 1.0828 1.0825 +0.03 -9.96 1.2026

欧元/英镑 0.7323 0.7350 -0.37 -5.57 0.7755

新西兰元/美元 0.6786 0.6808 -0.32 -12.97 0.7797

美元/挪威克朗 8.1298 8.1097 +0.25 +8.80 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2162 9.2004 +0.17 +1.96 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3181 8.2447 +0.89 +6.70 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4214 9.3550 +0.71 -0.50 9.4688