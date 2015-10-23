《全球汇市》欧元跌至两个月低位，此前欧洲央行暗示12月放松政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“美联储官员在谈论12月升息的可能性，是否真的可能升息将是下周的焦点，”他说。
全球股市随着欧洲央行的消息大涨，提振风险人气，低收益日圆兑美元 周四跌至一个月低位120.78，最新报120.705。
此外，欧洲央行温和评论加剧日本央行下周五可能扩大刺激举措的猜测。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1092 1.1106 -0.13 -8.31 1.2097
美元/日圆 120.82 120.66 0.13 1.14 119.68
欧元/日圆 134.01 134.00 0.01 -7.72 144.78
美元/瑞郎 0.9735 0.9727 0.08 -2.07 0.9941
英镑/美元 1.5390 1.5392 -0.01 -1.18 1.5573
美元/加元 1.3093 1.3087 0.05 12.70 1.1618
澳元/美元 0.7219 0.7204 0.21 -11.62 0.8168
新西兰元/美元 0.6798 0.6787 0.16 -12.81 0.7797
澳元/日圆 87.230 86.920 0.36 -10.74 97.750
新西兰元/日圆 82.130 81.890 0.29 -12.16 93.310
英镑/日圆 185.94 185.72 0.12 0.05 186.38
澳元/新西兰元 1.0615 1.0596 0.18 1.39 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/王兴亚/张若琪/杜明霞/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”