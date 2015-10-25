更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元跌至两个月低点，因欧洲央行暗示进一步放宽政策

(新增文末汇率表格)

* 欧元势将创五个月来最大单周跌幅

* 中国央行双降，但中国题材货币未能走强

* 欧元兑日圆跌至一个月低点

路透纽约10月23日 - 欧元兑美元周五延续跌势，昨日欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示欧元区可能进一步放宽货币政策后，欧元下挫。

欧元兑美元跌穿1.10美元，触及8月初来最低，本周兑美元重挫3.05%，为5月来表现最差的一周。

欧元兑日圆也跌至一个月低点，本周下跌1.4%，为六周来最大周度百分比跌幅。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

“德拉吉不仅这么说了，而且还超过了许多温和派的预期，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“欧元区进一步实施货币刺激措施的风险基本上对欧元是不利的。”

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

消息带动全球股市大涨，但交易商卖出加元、澳元和新西兰元等中国题材货币，这些货币通常会跟随股市上扬。

加元和新西兰元兑美元下滑，盘初一度走强。澳元回吐盘初升幅，纽约尾盘升0.11%，报0.7210美元，稍早一度大涨近1%，触及0.7296美元的日高。

“可能市场人士认为中国降息是不那么有利的迹象，更多的是显示经济成长放缓的程度要比目前预期的更严重，”RBS Securities汇市策略师Brian Daingerfield表示。

中国题材货币涨势消退也凸显美元今日的力道。美元兑日圆 升0.6%，报121.40日圆，美元指数 涨0.8%，报97.172，受美元兑欧元持续走强带动。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1014 1.1106 -0.83 -8.95 1.2097

美元/日圆 121.45 120.66 +0.65 +1.48 119.68

欧元/日圆 133.79 134.06 -0.20 -7.58 144.77

美元/瑞郎 0.9786 0.9727 +0.61 -1.56 0.9941

英镑/美元 1.5313 1.5392 -0.51 -1.67 1.5573

美元/加元 1.3161 1.3087 +0.57 +13.28 1.1618

澳元/美元 0.7212 0.7204 +0.11 -11.70 0.8168

欧元/瑞郎 1.0779 1.0808 -0.27 -10.37 1.2026

欧元/英镑 0.7190 0.7214 -0.33 -7.29 0.7755

新西兰元/美元 0.6746 0.6787 -0.60 -13.48 0.7797

美元/挪威克朗 8.3788 8.2923 +1.04 +12.14 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2403 9.2135 +0.29 +2.22 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4994 8.4490 +0.60 +9.03 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3685 9.3835 -0.16 -1.06 9.4688