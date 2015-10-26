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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 17:29 BJT

《全球汇市》美元涨多后小跌，但风险偏好回暖令跌幅受抑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1024 1.1014 0.09 -8.87 1.2097

美元/日圆 121.08 121.45 -0.30 1.36 119.68

欧元/日圆 133.46 133.79 -0.25 -8.10 144.77

美元/瑞郎 0.9783 0.9786 -0.03 -1.59 0.9941

英镑/美元 1.5340 1.5313 0.18 -1.50 1.5573

美元/加元 1.3146 1.3161 -0.11 13.15 1.1618

澳元/美元 0.7255 0.7212 0.60 -11.18 0.8168

新西兰元/美元 0.6763 0.6746 0.25 -13.26 0.7797

欧元/瑞郎 1.0787 1.0779 0.07 -10.30 1.2026

欧元/英镑 0.7184 0.7190 -0.08 -7.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3495 9.3685 -0.20 -0.63 9.4688

美元/挪威克朗 8.3505 8.3788 -0.34 11.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧/李春喜; 审校 蔡美珍/白云)

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