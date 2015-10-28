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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 08:53 BJT

《全球汇市》美指守在略低于两个半月高位处，数据令FED升息前景蒙阴

日圆兑美元 报120.44日圆，周二数据显示美国耐久财订单数据低于预期后，一度升至本周高位120.16。

日本央行周五政策会议料影响日圆走势，交易商对日本央行是否将扩大刺激举措看法分歧。

澳元兑美元 大跌近1%至三周低位0.7119美元，稍早出炉的澳洲通胀数据意外疲软，提振了澳洲央行下周降息的预期。

英镑周二跌至两周低点，此前数据显示英国第三季经济放缓程度高于预期，引燃外界担心该国经济快速增长时期即将结束。

英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增幅放缓至0.5%，第二季为增长0.7%，相较于路透调查访问的分析师预估第三季增长0.6%，实际放缓幅度大于预期。

英镑兑美元 周二跌至1.5283美元，较上周四所及的一个月高位1.5510下滑1.5%，最新报1.5315。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1033 1.1048 -0.14 -8.80 1.2097

美元/日圆 120.45 120.45 0.00 0.83 119.68

欧元/日圆 132.89 133.07 -0.14 -8.49 144.78

美元/瑞郎 0.9867 0.9858 0.09 -0.74 0.9941

英镑/美元 1.5305 1.5295 0.07 -1.72 1.5573

美元/加元 1.3274 1.3264 0.08 14.25 1.1618

澳元/美元 0.7124 0.7188 -0.89 -12.78 0.8168

新西兰元/美元 0.6752 0.6758 -0.09 -13.40 0.7797

澳元/日圆 85.810 86.580 -0.89 -12.20 97.750

新西兰元/日圆 81.330 81.400 -0.09 -13.02 93.310

英镑/日圆 184.35 184.23 0.07 -0.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0548 1.0616 -0.64 0.75 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李婷仪/刘秀红/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚/李爽/孙茉莉)

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