《全球汇市》美指守在略低于两个半月高位处，数据令FED升息前景蒙阴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日圆兑美元 报120.44日圆，周二数据显示美国耐久财订单数据低于预期后，一度升至本周高位120.16。
日本央行周五政策会议料影响日圆走势，交易商对日本央行是否将扩大刺激举措看法分歧。
澳元兑美元 大跌近1%至三周低位0.7119美元，稍早出炉的澳洲通胀数据意外疲软，提振了澳洲央行下周降息的预期。
英镑周二跌至两周低点，此前数据显示英国第三季经济放缓程度高于预期，引燃外界担心该国经济快速增长时期即将结束。
英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增幅放缓至0.5%，第二季为增长0.7%，相较于路透调查访问的分析师预估第三季增长0.6%，实际放缓幅度大于预期。
英镑兑美元 周二跌至1.5283美元，较上周四所及的一个月高位1.5510下滑1.5%，最新报1.5315。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1033 1.1048 -0.14 -8.80 1.2097
美元/日圆 120.45 120.45 0.00 0.83 119.68
欧元/日圆 132.89 133.07 -0.14 -8.49 144.78
美元/瑞郎 0.9867 0.9858 0.09 -0.74 0.9941
英镑/美元 1.5305 1.5295 0.07 -1.72 1.5573
美元/加元 1.3274 1.3264 0.08 14.25 1.1618
澳元/美元 0.7124 0.7188 -0.89 -12.78 0.8168
新西兰元/美元 0.6752 0.6758 -0.09 -13.40 0.7797
澳元/日圆 85.810 86.580 -0.89 -12.20 97.750
新西兰元/日圆 81.330 81.400 -0.09 -13.02 93.310
英镑/日圆 184.35 184.23 0.07 -0.80 186.38
澳元/新西兰元 1.0548 1.0616 -0.64 0.75 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/李婷仪/刘秀红/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚/李爽/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”