《全球汇市》美元略升接近两个半月高点，等待美联储会议结果

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1032 1.1048 -0.14 -8.80 1.2097
美元/日圆 120.42 120.45 -0.02 0.80 119.68
欧元/日圆 132.85 133.07 -0.17 -8.52 144.78
美元/瑞郎 0.9867 0.9858 0.09 -0.74 0.9941
英镑/美元 1.5300 1.5295 0.03 -1.75 1.5573
美元/加元 1.3269 1.3264 0.04 14.21 1.1618
澳元/美元 0.7117 0.7188 -0.99 -12.87 0.8168
新西兰元/美元 0.6720 0.6758 -0.56 -13.81 0.7797
澳元/日圆 85.700 86.580 -1.02 -12.31 97.750
新西兰元/日圆 80.920 81.400 -0.59 -13.45 93.310
英镑/日圆 184.23 184.23 0.00 -0.87 186.38
澳元/新西兰元 1.0586 1.0616 -0.28 1.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/李春喜/张若琪/王丽鑫/王兴亚/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”