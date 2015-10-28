版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 13:27 BJT

《全球汇市》美元略升接近两个半月高点，等待美联储会议结果

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1032 1.1048 -0.14 -8.80 1.2097

美元/日圆 120.42 120.45 -0.02 0.80 119.68

欧元/日圆 132.85 133.07 -0.17 -8.52 144.78

美元/瑞郎 0.9867 0.9858 0.09 -0.74 0.9941

英镑/美元 1.5300 1.5295 0.03 -1.75 1.5573

美元/加元 1.3269 1.3264 0.04 14.21 1.1618

澳元/美元 0.7117 0.7188 -0.99 -12.87 0.8168

新西兰元/美元 0.6720 0.6758 -0.56 -13.81 0.7797

澳元/日圆 85.700 86.580 -1.02 -12.31 97.750

新西兰元/日圆 80.920 81.400 -0.59 -13.45 93.310

英镑/日圆 184.23 184.23 0.00 -0.87 186.38

澳元/新西兰元 1.0586 1.0616 -0.28 1.12 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/李春喜/张若琪/王丽鑫/王兴亚/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐