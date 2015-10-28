《全球汇市》美元强劲反弹，美联储声明令12月升息预期重新主导市场

* 美联储维持利率不变，但为12月升息打开大门

* 欧元兑美元跌至8月来最低

* 一些策略师仍不确信美联储会在今年收紧货币政策

路透纽约10月28日 - 美元兑欧元周三升至逾两个月最高水平，因市场恢复了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

美元兑瑞郎升至逾七个月高位，兑英镑升至两周高位，欧元本月至今下跌2.4%，势将录得自3月来的最大月度跌幅。

美联储结束了为其两天的政策会议，决定维持利率不变，与预期一致，但为12月升息打开了大门。美联储称，是否在下次一会上升息要取决于在就业和通胀目标上取得的进展。

美联储还去掉了有关全球经济不利因素对美国经济活动的影响的措辞。

“这对美元来说是非常重大的消息，”德意志银行外汇策略全球主管Alan Ruskin称，“美联储放心其货币政策同其他央行背离，将走出一条与中国和欧元区的宽松政策不同的道路。”

根据CME Group FedWatch，美联储发表声明后，43%的利率期货交易员预计美联储会在12月份升息，高于美联储发布声明前的34%，超过一半的交易员已经消化了明年1月升息的预期。

纽约尾盘，欧元 跌1.2%，报1.0915美元，此前跌至1.09美元下方的8月初以来最低水平，美元兑日圆 升穿121日圆，最新报121.6日圆，涨0.6%。

美元兑瑞郎 盘中涨至0.9959瑞郎的3月中以来最高价位，最新报0.9949瑞郎，涨0.9%。

一些市场人士对美联储是否真的会在12月升息依然存疑，巴克莱(Barclays)在研究公告中称，尽管美联储表态基调是鹰派的，但通胀疲弱和新兴市场的持续动荡可能将美联储升息时间推迟至明年3月。

“最终，他们不能升息的理由并非中国或其他因素，而是美联储将要升息给市场造成的不安。”Merk Investments投资长Axel Merk表示。